يلا شوت .. مشاهدة مباراة الأهلي وغزل المحلة بث مباشر في الدوري المصري اليوم .. YALLA SHOOT

يلا شوت.. مشاهدة مباراة الأهلي وغزل المحلة بث مباشر في الدوري المصري اليوم.. YALLA SHOOT، يلتقي فريق الأهلي مع نظيره غزل المحلة، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز مساء اليوم الأربعاء.

ويستضيف ستاد القاهرة الدولي، المباراة التي تجمع بين فريقي الأهلي وغزل المحلة في الجولة الثالثة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

وأسندت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة، قيادة مباراة الأهلي ضد غزل المحلة لمحمود البنا حكمًا للساحة، ويعاونه كل من: محمد فاروق وحسن رمضان إلى جانب إبراهيم محمد حكمًا رابعًا.

ويسعى الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق، خلال مباراته أمام غزل المحلة، إلى حصد النقاط الثلاث، وتحقيق الفوز من أجل تعزيز تواجده في صدارة جدول ترتيب الدوري.

بينما يأمل غزل المحلة بقيادة عبد الباقي جمال، في استغلال حالة الإرهاق التي يمر بها الأهلي في ظل ضغط المباريات التي واجهها الفترة الماضية من أجل مفاجأة الأحمر وخطف الفوز.

موعد مباراة الأهلي وغزل المحلة في الدوري

وتنطلق المباراة التي تجمع بين الأهلي وغزل المحلة في الساعة التاسعة والربع من مساء اليوم الأربعاء، وتذاع عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي وغزل المحلة | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي وغزل المحلة | اضغط هنــــا

ويحتل فريق الأهلي المركز الأول في صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 44 نقطة بعد فوزه الأخير على حساب نظيره المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف في الجولة الماضية.

بينما يأتي فريق غزل في المركز الثامن ضمن جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز، برصيد 30 نقطة بعد فوزه الأخير على حساب نظيره الاتحاد السكندري بهدفين مقابل لا شيء في الجولة الماضية