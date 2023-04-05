يلا شوت .. مشاهدة مباراة الأهلي وغزل المحلة بث مباشر في الدوري المصري اليوم .. YALLA SHOOT

يلا شوت.. مشاهدة مباراة الأهلي وغزل المحلة بث مباشر في الدوري المصري اليوم.. YALLA SHOOT

بث مباشر
بوابة الفجر

يلا شوت.. مشاهدة مباراة الأهلي وغزل المحلة بث مباشر في الدوري المصري اليوم.. YALLA SHOOT، يلتقي فريق الأهلي مع نظيره غزل المحلة، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز مساء اليوم الأربعاء.

ويستضيف ستاد القاهرة الدولي، المباراة التي تجمع بين فريقي الأهلي وغزل المحلة في الجولة الثالثة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

وأسندت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة، قيادة مباراة الأهلي ضد غزل المحلة لمحمود البنا حكمًا للساحة، ويعاونه كل من: محمد فاروق وحسن رمضان إلى جانب إبراهيم محمد حكمًا رابعًا.

ويسعى الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق، خلال مباراته أمام غزل المحلة، إلى حصد النقاط الثلاث، وتحقيق الفوز من أجل تعزيز تواجده في صدارة جدول ترتيب الدوري.

بينما يأمل غزل المحلة بقيادة عبد الباقي جمال، في استغلال حالة الإرهاق التي يمر بها الأهلي في ظل ضغط المباريات التي واجهها الفترة الماضية من أجل مفاجأة الأحمر وخطف الفوز.

موعد مباراة الأهلي وغزل المحلة في الدوري

وتنطلق المباراة التي تجمع بين الأهلي وغزل المحلة في الساعة التاسعة والربع من مساء اليوم الأربعاء، وتذاع عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي وغزل المحلة | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي وغزل المحلة | اضغط هنــــا

ويحتل فريق الأهلي المركز الأول في صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 44 نقطة بعد فوزه الأخير على حساب نظيره المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف في الجولة الماضية.

 

بينما يأتي فريق غزل في المركز الثامن ضمن جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز، برصيد 30 نقطة بعد فوزه الأخير على حساب نظيره الاتحاد السكندري بهدفين مقابل لا شيء في الجولة الماضية

 

الأهلي الاهلي أمام غزل المحلة الأهلي ضد غزل المحلة الاهلي ضد غزل المحلة مباشر الاهلى لايف الاهلي مباشر الأهلي مباشر اليوم الاهلي وغزل المحلة الأهلي وغزل المحلة بث مباشر الاهلي وغزل المحلة مباشر أهداف مباراة الاهلي وغزل المحلة غزل المحلة بث مباشر بث مباشر الاهلي اليوم بث مباشر الأهلي وغزل المحلة بث مباشر مباراة الاهلي وغزل المحلة تشكيل مباراة الأهلي أمام غزل المحلة ماتش الاهلي وغزل المحلة مباراة الأهلي وغزل المحلة مباراة الأهلي اليوم بث مباشر مباراة الأهلي اليوم مباشر مباراة الأهلي اليوم مباشرة مباراة الأهلي اليوم مباشرة الان مباراة الأهلي بث مباشر مباراة الأهلي ضد غزل المحلة مباراة الاهلي مباشر مباراة الأهلي وغزل المحلة بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي وغزل المحلة بث مباشر مشاهده مباراه الاهلي الان مشاهدة مباراة الأهلي اليوم مباشر مشاهدة مباراة الاهلي بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي مباشر الان مشادة مباراة الأهلي وغزل المحلة مواجهات الاهلي وغزل المحلة موعد مباراة الأهلي وغزل المحلة نتيجة مباراة الاهلي وغزل المحلة
Elfagr.org
ads
ads

الأكثر قراءة

عاجل.. مفاجآت في تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة غزل المحلة في الدوري المصري

عاجل.. أنشيلوتي يعلن تشكيل ريال مدريد الرسمي أمام برشلونة في كأس ملك إسبانيا

عاجل.. نتائج قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2023 والإعلان عن خصم الأهلي “محدث”

عاجل.. تصريح هام للرئيس السيسي بشأن سد النهضة

عاجل.. تعرف على قيمة انتقال امام عاشور من ميتلاند إلى الأهلي "بالدولار"

عاجل.. مفاجآت بالجملة في تشكيل ريال مدريد الرسمي لمواجهة برشلونة في كأس ملك إسبانيا

أحدهم على رادار الأهلي.. مرتضى منصور يهدد مصير 4 نجوم داخل الزمالك

عاجل.. زيدان يضع شرط وحيد لتدريب باريس سان جيرمان