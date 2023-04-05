مشاهدة مباراة الاهلي وغزل المحلة بث مباشر يلا شوت كورة لايف يوتيوب YALLA SHOOT

مباراة الأهلي اليوم | مشاهدة مباراة الاهلي وغزل المحلة بث مباشر يلا شوت كورة لايف يوتيوب YALLA SHOOT، يلتقى الفريق الأول لكرة بالنادي الأهلي مع نظيره فريق غزل المحلة بالجولة الثالثة والعشرين من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2022-2023.

موعد مباراة الأهلى وغزل المحلة

وتقام مباراة الأهلي وغزل المحلة في تمام الساعة التاسعة والربع من مساء اليوم الأربعاء على ملعب القاهرة الدولي بالجولة الثالثة والعشرين من منافسات بطولة الدوري الممتاز للموسم الحالي.

القناة الناقلة لمباراة الأهلى وغزل المحلة

وتذاع مباراة الأهلى وغزل المحلة على قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري لجميع مباريات بطولة الدوري الممتاز وبطولة كأس مصر.

طاقم تحكيم مباراة الأهلي أمام غزل المحلة

96 مباراة جمعت الأهلي والمحلة

والتقى الأهلي مع غزل المحلة في 96 مباراة حيث فاز المارد الأحمر في 53 مباراة، بينما فاز زعيم الفلاحين في 12 مباراة، وانتهت 30 مباراة بالتعادل بين الفريقين.

وسجل لاعبو الأهلي في مرمى زعيم الفلاحين 127 هدفًا، بينما أحرز لاعبو المحلة 53 هدفًا في مرمى المارد الأحمر.

أكبر نتيجة في تاريخ مواجهات الفريقين

وكانت أكبر نتيجة في تاريخ مواجهات الفريقين، هي فوز الأهلي بنتيجة 4-0، حيث حقق تلك النتيجة في 3 مرات في مواسم 1958-1959، و1975-1976، و1977-1978 وكان أكبر فوز حققه زعيم الفلاحين على الأهلي كان في موسم 2009-2010 بنتيجة 2-0.

ويتصدر حسام حسن نجم النادي الأهلي السابق قائمة هدافي مباريات الأهلي وغزل المحلة برصيد 7 أهداف، ويعد خالد عيد لاعب ومدرب المحلة السابق أكثر لاعبي فريقه تسجيلًا في شباك الشياطين الحمر برصيد 3 أهداف بالتساوي مع عبد العظيم الشورى لاعب المحلة السابق بنفس عدد الأهداف 3.

آخر فوز للمحلة على الأهلى

ويعود آخر فوز للمحلة على الأهلى إلى مباراة الدور الأول من منافسات الموسم قبل الماضي ببطولة الدوري الممتاز في المباراة التي أقيمت على استاد المحلة وفاز بها بها زعيم الفلاحين بهدف نظيف سجله اللاعب اشرف سيد.

قائمة غزل المحلة لمباراة الأهلى

حراسة المرمى: عمرو شعبان، محمود الحضري، أحمد ميهوب.

خط الدفاع: أحمد رضا، محمد جابر، السيد الشبراوى، طارق سامى، إيهاب سمير ، محمد "بازوكا"، معاذ الحناوى، مصطفى العش.

خط الوسط: أحمد الشيخ، إبراهيما كونيه، إبراهيم عايش، أحمد النادري، مصطفى ديشة، أحمد الجعيدي.

الهجوم: كريم مصطفى، حازم مرسى، عبد الرحمن عاطف، جبريل أوريك، تشارليز.

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مشوار الأهلي بالدوري الموسم الحالي

وفاز الأهلي على فريق الإسماعيلي بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب الجيش المصري بمدينة برج العرب بالإسكندرية بالجولة الأولى من منافسات بطولة الدوري الممتاز للموسم الحالي.

وفاز الأهلي على فريق أسوان بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب الأهلي we بالسلام بالجولة الثانية من منافسات بطولة الدوري الممتاز للموسم الحالي.

كما فاز الأهلي على فريق الداخلية برباعية مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على ملعب السويس الجديد بالجولة الثالثة من منافسات بطولة الدوري الممتاز للموسم الحالي.

وفاز الأهلي على فريق طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على ملعب الأهلى we بالسلام بالجولة الخامسة من منافسات بطولة الدوري الممتاز للموسم الحالي.

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وفاز الأهلي على غزل المحلة بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت على ملعب المحلة ضمن منافسات الجولة السادسة ببطولة الدوري الممتاز للموسم الحالي.

كما فاز الأهلي على الاتحاد السكندري بثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي أقيمت على ملعب الأهلي we بالسلام بالجولة الرابعة من منافسات بطولة الدوري الممتاز للموسم الحالي.

وتعادل الأهلي مع فريق فيوتشر إف سي سي بنتيجة 1-1 في المباراة التي أقيمت على ملعب الأهلي.

وفاز الأهلي على فاركو بنتيجة 2-1 في لقاء الجولة الثامنة من منافسات بطولة الدوري الممتاز للموسم الحالي في المباراة التي أقيمت على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وتعادل الأهلي مع فريق سموحة بنتيجة 0-0 في لقاء الجولة التاسعة من منافسات بطولة الدوري الممتاز للموسم الحالي في المباراة التي أقيمت على ملعب الأهلي we بالسلام.

وتعادل الأهلي مع فريق سيراميكا كليوباترا بنتيجة 1-1 في لقاء الجولة العاشرة من منافسات بطولة الدوري الممتاز للموسم الحالي في المباراة التي أقيمت على ملعب القاهرة الدولي.

وفاز الأهلى على فريق بيراميدز بنتيجة 3-0 في لقاء الجولة الحادية عشرة من منافسات بطولة الدوري الممتاز للموسم الحالي في المباراة التي أقيمت على ملعب القاهرة الدولي.

وفاز الأهلى على فريق إنبى بهدفين نظيفين في لقاء الجولة الثانية عشرة من منافسات بطولة الدوري المصري للموسم الحالي في المباراة التي أقيمت على ملعب المقاولون العرب.

وتعادل الأهلى مع فريق المصرى البورسعيدي بنتيجة 0-0 في لقاء الجولة الثالثة عشرة من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي في اللقاء الذي أقيم على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وفاز الأهلى على الزمالك بنتيجة 3-0 في لقاء الجولة الرابعة عشرة من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي في اللقاء الذي أقيم على ملعب القاهرة الدولي.

وفاز الأهلى على البنك الأهلى بهدف نظيف بمباراة الجولة الخامسة عشرة من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي في اللقاء الذي أقيم على ملعب القاهرة الدولي.

وفاز الأهلى على أسوان بثلاثية نظيفة بمباراة الجولة التاسعة عشرة من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي في اللقاء الذي أقيم على ملعب زهرة الجنوب بأسوان.

وتعادل الأهلى مع الداخلية بنتيجة 1-1 بمباراة الجولة العشرين من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي في اللقاء الذي أقيم على ملعب الأهلى we بالسلام.

وفاز الأهلى على المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف بالجولة السابعة عشرة من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي في اللقاء الذي أقيم على ملعب الأهلى we بالسلام.