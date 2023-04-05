مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر يلا شوت الان يوتيوب لايف .. تعليق عربي مباراة برشلونة اليوم

مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر يلا شوت الان يوتيوب لايف.. تعليق عربي مباراة برشلونة اليوم، أعلن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد، التشكيل الرسمي الذي سيخوض به مباراة برشلونة، في الكلاسيكو المرتقب بإياب نصف نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا على ملعب "سبوتيفاي كامب نو".

كان فريق ريال مدريد قد خسر 0-1 أمام برشلونة في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا على ملعب "سانتياجو برنابيو"، يوم 2 مارس الماضي.

وجاء تشكيل ريال مدريد أمام برشلونة كالأتي:

حراسة المرمي: تيبو كورتوا

الدفاع: كامافينجا - ألابا - ميليتاو - كارفاخال

خط الوسط: مودريتش - كروس - فالفيردي

الهجوم: فينيسيوس - بنزيما – رودريجو

ويعتبر برشلونة الفريق الأكثر تتويجًا بلقب بطولة كأس ملك إسبانيا، بعدما حصد اللقب في 31 مناسبة من أصل 42 نهائي خاضها الفريق الكتالوني.

وفي المقابل يعتبر ريال مدريد في المركز الثالث من حيث حصد بطولة كأس ملك إسبانيا، حيث حقق اللقب 19 مرة، لكنه خسر النهائي في 20 مناسبة.

ويدير خوان مارتينيز مونويرا اللقاء ويعاونه من غرفة تقنية " VAR " خوسيه لويس جونزاليس، ويظهر في طاقم التحكيم كمساعد ثانٍ ميجيل مارتينيز مونويرا شقيق حكم الساحة.

غيابات ريال مدريد في الكلاسيكو

وفقًا للتقارير الحديثة، فإن فريق ريال مدريد يعاني من غياب ثلاثة لاعبين قبل مباراة الكلاسيكو، حيث تم تأكيد غياب الظهير الأيسر فيرلاند ميندي بسبب الإصابة.

كما أصبح من الصعب على المدافع الألماني أنطونيو روديغير والجناح البرازيلي رودريغو اللحاق بالمباراة بسبب الإصابات التي يعانيان منها، يعد هذا غيابًا مهمًا لريال مدريد، حيث أن الثلاثة لاعبين هم جزء أساسي من تشكيلة الفريق ويتمتعون بمهارات كبيرة في مراكزهم المختلفة، ومن المتوقع أن يؤثر هذا الغياب على أداء الفريق في مباراة اليوم.

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رابط مباشر لمشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد | اضغط هنــــا

غيابات برشلونة في الكلاسيكو

على صعيد أخر، فإن فريق برشلونة يواجه غيابات مؤثرة في صفوفه قبل مباراة الكلاسيكو في كأس الملك أمام ريال مدريد، حيث تأكد غياب نجم الوسط بيدري بسبب الإصابة، كما يفتقد الفريق خدمات الفرنسي عثمان ديمبلي والدنماركي كرستيانسن بسبب الإصابات التي يعانيان منها أيضًا.

ولا يزال موقف اللاعب الهولندي فرينكي دي يونغ غامضًا، حيث تتضاءل احتمالية مشاركته في المباراة بسبب عدم تعافيه الكامل من الإصابة التي يعاني منها، وتعتبر هذه الغيابات خسارة كبيرة لبرشلونة، حيث يعد غياب هؤلاء اللاعبين الأساسيين خسارة كبيرة لبرشلونة.

تفاصيل المباراة

التاريخ: 5 أبريل 2023.

الفرق: برشلونة – ريال مدريد.

المكان: فرناندو أرغيليس، أنتيكيرا، اسبانيا.

الحكم: خوسيه لويس مونويرا مونتيرو الإسباني.

الوقت: 19:00 بالتوقيت العالمي، 21:00 بتوقيت مصر أي الساعة التاسعة من مساء اليوم.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد | اضغط هنــــا

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وبرشلونة

يسعى عشاق كرة القدم في الوطن العربي والشرق الأوسط إلى مشاهدة مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد في كأس ملك إسبانيا للموسم الحالي، ويمكنهم ذلك من خلال متابعة شبكة قنوات SSC السعودية، التي تقدم بثًا حصريًا لمباريات البطولة للعام الثالث على التوالي.

وسيتم عرض مباراة الكلاسيكو على قناة SSC 1 HD فقط، ولن تكون متاحة على القناة المجانية التي تبث بتقنية SD.

معلق مباراة ريال مدريد وبرشلونة

وقد تم تعيين فهد العتيبي كمعلق على المباراة، وهو من المعلقين المشهورين في الوطن العربي والشرق الأوسط، ومن المتوقع أن يؤدي دورًا رائعًا في تغطية المباراة وتقديم تحليلاته الفنية الدقيقة.

تردد القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وبرشلونة

تردد قناة SSC 1 HD الناقلة لمباراة ريال مدريد وبرشلونة في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا 2023 هو:

– التردد: 12380

– الاستقطاب: أفقي (H)

– معدل الترميز: 27500

– معامل تصحيح الخطأ: 3/4

يمكن للمشاهدين في الوطن العربي والشرق الأوسط الاستمتاع بمتابعة المباراة على هذا التردد، وعلى قناة SSC 1 HD، التي تقدم بثًا حصريًا للمباريات في كأس ملك إسبانيا للموسم الحالي.

تفاصيل مباراة ذهاب كأس الملك بين برشلونة وريال مدريد

كان كلاسيكو الذهاب في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا للموسم الحالي مثيرًا للغاية، حيث تمكن برشلونة من تحقيق الفوز بهدفٍ نظيف في ملعب سانتياغو بيرنابيو، وبهذا الفوز يحتاج الفريق فقط للتعادل في المباراة القادمة للتأهل للدور النهائي، بينما يحتاج ريال مدريد إلى الفوز بفارق هدفين على الأقل للصعود.

وسيكون على الريال مهمة صعبة في المباراة القادمة، ولكنهم قادرون على تحقيق الفوز والتأهل إلى الدور النهائي، وسيكونون مدعومين من قبل جماهيرهم التي ستكون حاضرة في الملعب لتشجيعهم، وعلى الجانب الآخر، سيحاول برشلونة الحفاظ على تقدمهم والتأهل إلى النهائي، وستكون المباراة القادمة مثيرة للغاية ومفتوحة أمام أي فريق للفوز والتأهل.