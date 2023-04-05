بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة اليوم يلا شوت 2023

بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة اليوم يلا شوت 2023، تعد مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد أقوى مباراة كرة قدم في العالم من حيث عدد الجماهير والإثارة والتشويق والمتعة. وتقع هذه المباراة ضمن منافسات كأس الملك للموسم 2022-2023، وهي مباراة الإياب بعد فوز برشلونة في مباراة الذهاب بهدف نظيف على ملعب سانتياجو برنابيو.

وستكون هذه المواجهة حاسمة للفريقين للحصول على بطاقة الصعود إلى الدور النهائي من البطولة، ومن المتوقع أن يشهد اللقاء تنافسًا شديدًا بين الفريقين وإثارة كبيرة في نتيجة المباراة.

ووفقًا للتقارير الحديثة، يعاني فريق ريال مدريد من غياب ثلاثة لاعبين قبل المباراة، حيث تم تأكيد غياب الظهير الأيسر فيرلاند ميندي بسبب الإصابة، وأصبح من الصعب على المدافع الألماني أنطونيو روديغير والجناح البرازيلي رودريغو اللحاق بالمباراة بسبب الإصابات التي يعانيان منها، وهذا يمثل غيابًا مهمًا لريال مدريد.

بالنسبة لفريق برشلونة، فإنه يعاني أيضًا من غيابات مؤثرة في صفوفه قبل المباراة، حيث تأكد غياب نجم الوسط بيدري بسبب الإصابة، وكذلك الفرنسي عثمان ديمبلي والدنماركي كرستيانسن بسبب الإصابات، وموقف اللاعب الهولندي فرينكي دي يونغ لا يزال غامضًا. ويعتبر غياب هؤلاء اللاعبين الأساسيين خسارة كبيرة لبرشلونة.

تفاصيل المباراة

التاريخ: 5 أبريل 2023.

الفرق: برشلونة – ريال مدريد.

المكان: فرناندو أرغيليس، أنتيكيرا، اسبانيا.

الحكم: خوسيه لويس مونويرا مونتيرو الإسباني.

الوقت: 19:00 بالتوقيت العالمي، 21:00 بتوقيت مصر أي الساعة التاسعة من مساء اليوم.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وبرشلونة

يسعى عشاق كرة القدم في الوطن العربي والشرق الأوسط إلى مشاهدة مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد في كأس ملك إسبانيا للموسم الحالي، ويمكنهم ذلك من خلال متابعة شبكة قنوات SSC السعودية، التي تقدم بثًا حصريًا لمباريات البطولة للعام الثالث على التوالي.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد | اضغط هنــــا

وسيتم عرض مباراة الكلاسيكو على قناة SSC 1 HD فقط، ولن تكون متاحة على القناة المجانية التي تبث بتقنية SD.

معلق مباراة ريال مدريد وبرشلونة

وقد تم تعيين فهد العتيبي كمعلق على المباراة، وهو من المعلقين المشهورين في الوطن العربي والشرق الأوسط، ومن المتوقع أن يؤدي دورًا رائعًا في تغطية المباراة وتقديم تحليلاته الفنية الدقيقة.

تردد القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وبرشلونة

تردد قناة SSC 1 HD الناقلة لمباراة ريال مدريد وبرشلونة في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا 2023 هو:

– التردد: 12380

– الاستقطاب: أفقي (H)

– معدل الترميز: 27500

– معامل تصحيح الخطأ: 3/4

رابط مباشر لمشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد | اضغط هنــــا

يمكن للمشاهدين في الوطن العربي والشرق الأوسط الاستمتاع بمتابعة المباراة على هذا التردد، وعلى قناة SSC 1 HD، التي تقدم بثًا حصريًا للمباريات في كأس ملك إسبانيا للموسم الحالي.