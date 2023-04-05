YALLA SHOOT.. مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر في كأس ملك إسبانيا اليوم.. يلا شوت

بث مباشر
بوابة الفجر

YALLA SHOOT.. مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر في كأس ملك إسبانيا اليوم.. يلا شوت، بث مباشر مباراة برشلونة وريال مدريد، يلتقي فريق برشلونة مع نظيره ريال مدريد اليوم 5 أبريل 2023، في إياب دور نصف نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا 2022-2023، على ملعب سبورتيفاي كامب نو.

كانت مباراة الذهاب التي أقيمت قبل أسابيع على ملعب سانتياجو بيرنابيو، شهدت فوز برشلونة بهدف دون رد، ليضع الفريق الكتالوني نفسه في موقف جيد، قبل مواجهة الليلة بالإياب في بطولة كأس ملك إسبانيا.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة في كأس ملك إسبانيا بث مباشر

مهمة ريال مدريد ستكون صعبة خاصة بعد الخسارة في الذهاب بهدف دون رد، كما أن برشلونة يقدم مستويات جيدة في الفترة الأخيرة ولا يرغب في التفريط في الفرصة التي جاءته على طبق من ذهب.

يحتاج ريال مدريد للفوز بفارق هدفين إذا ما أراد العبور إلى نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا وملاقاة نظيره أوساسونا الذي تأهل بعد إطاحته لفريق أتلتيك بيلباو.

على الجانب الآخر، فإن تشافي هيرنانديز يمتلك أوراقا مهمة في الهجوم قد تصنع الفارق مع تصاعد مستويات رافينيا، وتواجد البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد | اضغط هنــــا

بث مباشر مباراة ريال مدريد وبرشلونة في كأس ملك إسبانيا

يقدم موقع "الفجر الرياضي" خدمة خاصة لمتابعيه بث مباشر لمباراة برشلونة وريال مدريد في إياب دور نصف نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا، والمقرر لها اليوم الأربعاء 5 أبريل على ستاد سبوتيفاي كامب نو.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة برشلونة وريال مدريد في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت أبو ظبي، الساعة السابعة مساء بتوقيت جرينتش.

 

رابط مباشر لمشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد | اضغط هنــــا

ريال مدريد ريال مدريد أمام برشلونة ريال مدريد ضد برشلونة ريال مدريد ضد برشلونة مباشر ريال مدريد لايف ريال مدريد مباشر ريال مدريد مباشر اليوم ريال مدريد وبرشلونة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر ريال مدريد وبرشلونة مباشر أهداف مباراة ريال مدريد وبرشلونة برشلونة بث مباشر بث مباشر ريال مدريد اليوم بث مباشر ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر مباراة ريال مدريد وبرشلونة تشكيل مباراة ريال مدريد أمام برشلونة ماتش ريال مدريد وبرشلونة مباراة ريال مدريد وبرشلونة مباراة ريال مدريد اليوم بث مباشر مباراة ريال مدريد اليوم مباشر مباراة ريال مدريد اليوم مباشرة مباراة ريال مدريد اليوم مباشرة الان مباراة ريال مدريد بث مباشر مباراة ريال مدريد ضد برشلونة مباراة ريال مدريد مباشر مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد الان مشاهدة مباراة ريال مدريد اليوم مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد مباشر الان مشادة مباراة ريال مدريد وبرشلونة مواجهات ريال مدريد وبرشلونة موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة نتيجة مباراة ريال مدريد وبرشلونة
Elfagr.org
ads
ads

الأكثر قراءة

نتائج قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا والكونفيدرالية لعام 2023

نتائج قرعة دوري أبطال إفريقيا والكونفيدرالية 2023: منافسو الأهلي وبيراميدز

خصم الأهلي | بث مباشر نتيجة قرعه دوري ابطال افريقيا 2023 "ربع النهائي"

عاجل.. قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا تقع الأهلي في مواجهة نارية

يلا شوت.. بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي وغزل المحلة في الدوري المصري.. Yalla shoot

بث مباشر.. مشاهدة يلا شوت قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2023.. اليوم الأربعاء

كورة لايف مشاهدة مباراة الأهلي وغزل المحلة بث مباشر يلا شوت حصري الجديد.. الاسطورة لايف مشاهدة مباراة الأهلي والغزل بث مباشر

عاجل.. نتائج قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2023 والإعلان عن خصم الأهلي “محدث”