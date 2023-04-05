YALLA SHOOT.. مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر في كأس ملك إسبانيا اليوم.. يلا شوت، بث مباشر مباراة برشلونة وريال مدريد، يلتقي فريق برشلونة مع نظيره ريال مدريد اليوم 5 أبريل 2023، في إياب دور نصف نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا 2022-2023، على ملعب سبورتيفاي كامب نو.

كانت مباراة الذهاب التي أقيمت قبل أسابيع على ملعب سانتياجو بيرنابيو، شهدت فوز برشلونة بهدف دون رد، ليضع الفريق الكتالوني نفسه في موقف جيد، قبل مواجهة الليلة بالإياب في بطولة كأس ملك إسبانيا.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة في كأس ملك إسبانيا بث مباشر

مهمة ريال مدريد ستكون صعبة خاصة بعد الخسارة في الذهاب بهدف دون رد، كما أن برشلونة يقدم مستويات جيدة في الفترة الأخيرة ولا يرغب في التفريط في الفرصة التي جاءته على طبق من ذهب.

يحتاج ريال مدريد للفوز بفارق هدفين إذا ما أراد العبور إلى نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا وملاقاة نظيره أوساسونا الذي تأهل بعد إطاحته لفريق أتلتيك بيلباو.

على الجانب الآخر، فإن تشافي هيرنانديز يمتلك أوراقا مهمة في الهجوم قد تصنع الفارق مع تصاعد مستويات رافينيا، وتواجد البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

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رابط مباشر لمشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد | اضغط هنــــا

بث مباشر مباراة ريال مدريد وبرشلونة في كأس ملك إسبانيا

يقدم موقع "الفجر الرياضي" خدمة خاصة لمتابعيه بث مباشر لمباراة برشلونة وريال مدريد في إياب دور نصف نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا، والمقرر لها اليوم الأربعاء 5 أبريل على ستاد سبوتيفاي كامب نو.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة برشلونة وريال مدريد في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت أبو ظبي، الساعة السابعة مساء بتوقيت جرينتش.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد | اضغط هنــــا