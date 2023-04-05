مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر يلا شوت اليوم على beIN SPORTS

مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر يلا شوت اليوم على beIN SPORTS ، اليوم هو يوم المواجهة الكبرى بين برشلونة وريال مدريد في إياب دور نصف نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا 2022-2023، والتي ستقام على ملعب سبورتيفاي كامب نو. يسعى كل فريق إلى تحقيق الفوز والتأهل إلى النهائي، وسيكون الجمهور على موعد مع ليلة كروية مثيرة ومفعمة بالحماس.

يقدم موقع "الفجر الرياضي" خدمة خاصة لمتابعيه بث مباشر لمباراة برشلونة وريال مدريد في إياب دور نصف نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا، والمقرر لها اليوم الأربعاء 5 أبريل على ستاد سبوتيفاي كامب نو.

يحتاج ريال مدريد للفوز بفارق هدفين إذا ما أراد العبور إلى نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا، وهذه مهمة صعبة خاصة بعد الخسارة في الذهاب بهدف دون رد، ولكنه لا يزال يمتلك العديد من النجوم القادرين على تغيير مجرى المباراة في أي لحظة، مثل كريم بنزيما وكريستيانو رونالدو وماركو أسينسيو.

من جهة أخرى، يحتاج برشلونة فقط للتعادل في المباراة القادمة للتأهل للدور النهائي، وسيكون الفريق الكتالوني مدعومًا بأنصاره الذين سيملأون المدرجات لتشجيعهم، ويمتلك بدوره عددًا من النجوم الذين يمكنهم تحقيق الفوز، مثل ليونيل ميسي وأنطوان غريزمان وفرانكي دي يونج.

سيكون التواجد الدائم لجماهير الفريقين في المدرجات هو المحفز للاعبي الفريقين للعب بأفضل ما لديهم، ولن تتردد الجماهير في تشجيع فريقها ودعمه حتى النهاية.

يمتلك تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة، خبرة كبيرة في المواجهات الكبرى، وستكون لديه خطة محكمة للفوز والتأهل إلى النهائي، وسيحاول تجنب أية أخطاء قد تؤثر على نتيجة المباراة.

في المجمل، يمكن القول بأن المباراة القادمة ستكون مثيرة للغاية ومفتوحة أمام أي فريق للفوز والتأهل، وستكون فرصة للفريقين لإظهار قوتهم ومهاراتهم الكروية، ونحن بانتظار ساعات اللعب المثيرة التي ستجمع بين هاتين الفرق الكبريتين.

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رابط مباشر لمشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد | اضغط هنــــا

مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة في كأس ملك إسبانيا بث مباشر

مهمة ريال مدريد ستكون صعبة خاصة بعد الخسارة في الذهاب بهدف دون رد، كما أن برشلونة يقدم مستويات جيدة في الفترة الأخيرة ولا يرغب في التفريط في الفرصة التي جاءته على طبق من ذهب.

يحتاج ريال مدريد للفوز بفارق هدفين إذا ما أراد العبور إلى نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا وملاقاة نظيره أوساسونا الذي تأهل بعد إطاحته لفريق أتلتيك بيلباو.

على الجانب الآخر، فإن تشافي هيرنانديز يمتلك أوراقا مهمة في الهجوم قد تصنع الفارق مع تصاعد مستويات رافينيا، وتواجد البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد | اضغط هنــــا

بث مباشر مباراة ريال مدريد وبرشلونة في كأس ملك إسبانيا

ومن المقرر أن تنطلق مباراة برشلونة وريال مدريد في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت أبو ظبي، الساعة السابعة مساء بتوقيت جرينتش.