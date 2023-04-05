مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة يلا شوت الان بجودة HD مباراة برشلونة اليوم دون تقطيع

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عشاق كرة القدم حول العالم ينتظرون بفارغ الصبر الكلاسيكو الناري الذي سيجمع برشلونة ضد ريال مدريد في نصف نهائي كأس ملك أسبانيا 2022-23.

مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر

يستضيف ملعب سبوتيفاي كامب نو مباراة برشلونة وريال مدريد اليوم الأربعاء في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت السعودية في مباراة اياب نصف نهائي كأس ملك أسبانيا.

موعد مباراة برشلونة وريال مدريد

تُذاع مباراة برشلونة وريال مدريد في كأس ملك اسبانيا على قناة SSC SPORT 1 HD.

المواجهات بين برشلونة وريال مدريد في الكلاسيكو، والتي تجلب دائمًا الكثير من المفاجآت بين النجوم الحاضرين في المباريات الماضية، مثيرة للغاية قبل مواجهة اليوم، والتي ستقام في تمام الساعة التاسعة مساء الأربعاء في كامب نو... معقل الفريق الكتالوني على قمة مثيرة مع نصف نهائي كأس الملك للموسم الحالي 2022-2023.

تاريخيًا، التقى برشلونة مع ريال مدريد في الـ 36 مباراة السابقة في كأس الملك، وفاز ريال مدريد بـ 12 مباراة، وفاز برشلونة في 16 مباراة، وأنهى 8 مباريات، وأحرز ريال مدريد 65 هدفًا ضد برشلونة، فيما سجل نجوم البلوجرانا في مرمى ريال مدريد. 68 مرة.

مباراة برشلونة وريال مدريد مباشر

شهدت المواجهة الأخيرة، في نصف نهائي كأس الملك لموسم 2018-2019، نهاية مباراة الذهاب بالتعادل 1-1 في كامب نو قبل أن يضمن البلوجرانا فوزًا على البلوجرانا. سانتياغو برنابيو “بثلاثة اهداف واضحة.

وإجمالًا، واجه فريقا برشلونة ريال مدريد في 253 مباراة، وحقق الفريق الكتالوني 100 مباراة وتعادل في 51 مباراة، وفاز المرنجي بـ 102 مباراة بينهما.

وسجل برشلونة 415 هدفا، فيما سجل لاعبي ريال مدريد أيضا 423 هدفا، ويتصدر نجم الأرجنتين ليونيل ميسي 26 هدفا، متقدما على كريستيانو رونالدو ودي ستيفانو اللذين سجلا 18 هدفا في الكلاسيكو.

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انتهت مباراة برشلونة خارج الديار ضد ريال مدريد بفوز الفريق الكتالوني 1-0 خلال فعاليات المباراة التي أقيمت قبل شهر على ملعب سانتياغو برنابيو في ذهاب الكلاسيكو الملك. كأس نصف نهائي الكأس للموسم الحالي 2022-2023.

تقدم ريال مدريد إلى نصف نهائي كأس الملك بعد فوزه على كاسرينيو بهدف لم يرد عليه في دور الـ16، وبعد دور مثير في دور الـ16، تغلب على فياريال 3-2. فوز صعب على منافسه أتلتيكو مدريد بنتيجة 3-1 في هذه المباراة. تم تمديد دور ربع النهائي بعد المباراة لمرتين أخريين.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر

بينما وصل برشلونة، بعد أن بدأ مسيرته أمام إنتر سيتي في دور الـ16 والفوز 4-3 في مباراتين إضافيتين، إلى نصف نهائي كأس الملك بفوزه على أتلتيكو سبتة بخمس نقاط في ثمن النهائي. بالكاد وصل ريال سوسيداد إلى ربع النهائي بهدف لم يرد عليه.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد | اضغط هنــــا

مباراة ريال مدريد وبرشلونة مباشر

يُعرف برشلونة بالفريق الذي فاز بكأس الملك أكثر من غيره، بعد أن فاز في 31 من 42 نهائيًا لعبها الفريق الكتالوني.

من ناحية أخرى، يحتل ريال مدريد المركز الثالث من حيث عدد الانتصارات بكأس الملك بـ19 انتصارًا مقابل 20 هزيمة في النهائي.

يدير الجلسة خوان مارتينيز مونويرا ويساعده الغرفة الفنية “حكم الفيديو المساعد” خوسيه لويس غونزاليس، وبصفته المساعد الثاني ميغيل مارتينيز مونفيرا، شقيق الحكم، يظهر في مربع التحكيم.

مشاهدة مباراة برشلونة ضد ريال مدريد بث مباشر

هدأت أعصاب جماهير ريال مدريد وبرشلونة الليلة، بفضل تأهل أوساسونا لنهائي كوبا ديل ري بعد إقصائه على يد أتليتيك بيلباو.

وصول أوساسونا إلى النهائي يعني أن الفائز في مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة لن يجد صعوبة في الفوز باللقب لصالحه في النهاية.

نعم، يقدم أوساسونا موسمًا مميزًا للغاية، لكنه لا يملك المؤهلات الكافية لمواجهة ريال وبرشلونة في مباراة نهائية، لذلك من غير المرجح أن تكون هناك أي مفاجآت في النهائي، خاصة بالنسبة لفريق يصل إلى هذا الدور فقط. للمرة الثانية في تاريخهم ولم يفزوا بالكأس من قبل.

كشف برشلونة عن تشكيلته لمباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد غدا الأربعاء في إياب نصف نهائي كأس الملك.

يواصل فرانكي دي يونج وبيدري وعثمان ديمبيلي وأندرياس كريستنسن التغيب عن الفريق الكتالوني بسبب الإصابات.

قائمة برشلونة لمواجهة الكلاسيكو:

حراس المرمى: ستيجن – بينا – تيناس.

خط دفاعي: ألبا – ألونسو – بالدي – أروجو – كوندي – جارسيا – كاسادو.

خط الوسط: تشافي – كيسي – بوسكيتس – إستيناس – توري – جاريدو – روبرتو.

خط الهجوم: الاركون – ليفاندوفسكي – فاتي – توريس – رافينيا.

عين كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، تشكيلة ريال مدريد استعدادًا لمباراة الأربعاء ضد برشلونة في إياب نصف نهائي كأس الملك 2022/2023.

بعد انتهاء مباراة الذهاب على ملعب سانتياغو برنابيو، يستضيف برشلونة منافسه الشرس ريال مدريد على ملعب الكامب نو في تمام الساعة التاسعة صباحًا غدًا الأربعاء تحت حكم الحكم خوان لويس مونويرا. بفوز برشلونة 1-0.

قائمة ريال مدريد لمواجهة برشلونة كالتالي:

حراس المرمى: تيبو كورتوا – أندريه لونين – لويس لوبيز

خط الدفاع: داني كارفاخال – إدير ميليتاو – ديفيد ألابا – خيسوس فاليجو – ناتشو – ألفارو أودريوزولا – لوكاس فاسكيز – أنطونيو روريغو

لاعب وسط: توني كروس – لوكا مودريتش – إدواردو كامافيغا – فيديريكو فالفيردي – أورلين تشواميني – داني سيبايوس

خط الهجوم: إيدين هازارد – كريم بنزيمة – ماركو أسينسيو – فينيسيوس جونيور – رودريجو – ماريانو دياز

مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد برشلونة بث مباشر يلا شوت اليوم 05-04-2023 كأس ملك إسبانيا