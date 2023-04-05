مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر يلا شوت اليوم 05-04-2023 في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا

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بوابة الفجر

مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر يلا شوت اليوم 05-04-2023 في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، يترقب عشاق الكرة العالمية الليلة كلاسيكو الأرض بين ريال مدريد وبرشلونة في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت في استاد برنابيو بالعاصمة مدريد قد انتهت بفوز برشلونة على ريال مدريد بهدف للاشىء.

مباراة ريال مدريد وبرشلونة تحظى دائما بمتعة خاصة ومن الصعب التكهن بنتيجتها نظرًا لتفارب مستوى كل من ريال مدريد وبرشلونة، ويبحث الكثيرون عبر مؤشر البحث جوجل عن تردد القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وريال مدريد، وموعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة

موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة في كأس إسبانيا
يلتقي فريقا ريال مدريد وبرشلونة الليلة عند الساعة الثامنة مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، والساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة- مصر والسودان والأردن وجنوب إفريقيا، والساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة- السعودية والبحرين والكويت وقطر وعمان، الساعة الحادية عشرة مساء بتوقيت دولة الإمارات المتحدة دبي وأبوظبي.


مباراة برشلونة وريال مدريد في كلاسيكو الدورى الإسباني - صورة أرشيفية
ملعب مباراة ريال مدريد ضد برشلونة الليلة في الكأس
يستضيف ملعب استاد كامب نو في برشلونة مباراة برشلونة ضد ريال مدريد في إياب نصف نهائي بطولة كأس إسبانيا والمقرر لها عند الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة- مصر.


مباراة برشلونة وريال مدريد في كلاسيكو الدورى الإسباني - صورة أرشيفية
القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد برشلونة في الكأس
ستنقل قناة إس إس سي الرياضية السعودية مباراة برشلونة ضد ريال مدريد الليلة في إياب نصف نهائي بطولة كأس إسبانيا والمقرر لها عند الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد | اضغط هنــــا


مباراة برشلونة وريال مدريد في كلاسيكو الدورى الإسباني - صورة أرشيفية
تردد القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد وبرشلونة الليلة في كأس إسبانيا
يمكن للمشاهد أن يتابع مباراة ريال مدريد ضد برشلونة الليلة عبر قناة إس إس سي السعودية على التردد التالي:

التردد: 12523
القمر الصناعي: نايل سات
الاستقطاب: عمودي
معامل تصحيح الخطأ: 5/6

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