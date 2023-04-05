كورة لايف.. بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر يلا شوت اليوم كأس ملك إسبانيا ، مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر اليوم في كأس إسبانيا 2022/2023، تبحث عنها جماهير كرة القدم حول العالم، حيث سيشهد اليوم كلاسيكو الأرض بين البارسا والريال في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا موسم 2022/2023 الجاري.

وحقق البارسا فوزًا مهمًا في مباراة الذهاب بهدف نظيف ضد الريال، وفيما يلي نستعرض معكم ترددات القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر اليوم في كأس إسبانيا 2022/2023، بالإضافة إلى تشكيل الفريقين المتوقع، وموعد وحكم المباراة، وموعد نهائي كأس ملك إسبانيا.

موعد مباراة برشلونة وريال مدريد اليوم في إياب نصف نهائي كأس إسبانيا 2022/2023

وعن موعد مباراة برشلونة وريال مدريد اليوم في إياب نصف نهائي كأس إسبانيا 2022/2023، يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد ضيفًا ثقيلًا على ملعب ستاد كمب نو لمواجهة برشلونة اليوم الأربعاء الموافق 5 أبريل الجاري ضمن منافسات إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا موسم 2022/2023 الجاري.

وستنطلق مباراة برشلونة وريال مدريد اليوم بث مباشر في إياب نصف نهائي كأس إسبانيا 2022/2023، بتمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة والقدس، بيروت، ليبيا، السودان، والساعة 10:00 مساءً بتوقيت الدوحة والرياض، دمشق، بغداد، عمان، صنعاء، الكويت، المنامة، والساعة 11:00 مساءً بتوقيت أبوظبي ومسقط، والساعة 8:00 مساءً بتوقيت تونس والجزائر، الرباط.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر اليوم في كأس إسبانيا 2022/2023

أما القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر اليوم في كأس إسبانيا 2022/2023، تبث مجموعة القنوات الرياضية السعودية SSC مباريات كأس ملك إسباني لهذا الموسم، عبر فضائيتها المشفرة فقط، حيث تملك SSC حقوق بث مباريات كأس ملك إسبانيًا بشكل مشفر في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وسوف تذيع القناة الرياضية السعودية SSC مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر اليوم في كأس إسبانيا عبر التردد التالي:

تردد قناة الرياضية السعودية SSC 1 تردد قناة الرياضية السعودية SSC 2 قمر صناعي: نايل سات التردد: 12284 معدل الترميز: 27500 الاستقطاب: رأسي V تصحيح الخطأ: 5/6 قمر صناعي: نايل سات التردد: 12149 معدل الترميز: 27500 الاستقطاب: أفقي H تصحيح الخطأ: 5/6

كما أن مجموعة القنوات الرياضية السعودية SSC لديها قناة رياضية مفتوحة على قمر صناعي عرب سات، يمكن للجماهير تسجيل التردد وتنزيل القناة لمشاهدة عدد من المباريات في مختلف البطولات بشكل مجاني.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد | اضغط هنــــا

تردد قناة الرياضية السعودية SSC المفتوحة قمر صناعي: عرب سات التردد: 12149 الاستقطاب: أفقي H معدل الترميز: 27500 تصحيح الخطأ: 5/6

كما أن هناك عدد من القنوات الناقلة المفتوحة، التي ستتيح بث مباشر مباراة برشلونة وريال مدريد اليوم في كأس ملك إسبانيا، عللى مختلف الأقمار الصناعية، ونستعرض معكم تردد 3 قنوات منهم.

قناة TVi Portugal القمر الصناعي: Hispasat التردد: 12322 معامل الاستقطاب: أفقي معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 4/3 مفتوحة تردد قناة ARENA SPORT تردد قناة IRIB Varzich القمر الصناعي: Hellas Sat التردد: 11135 معامل الاستقطاب: رأسي معدل الترميز: 30000 معامل تصحيح الخطأ: 6/5 مفتوحة القمر الصناعي: Arabsat 2C/2D/3A التردد: 11881 معدل الاستقطاب: أفقي معدل الترميز 27500 معامل التصحيح: 5/6 مفتوحة

تشكيل برشلونة ضد ريال مدريد

أعلن المدرب تشافي هيرنانديز عن قائمة لاعبي البارسا، ومن القائمة قد يختار تشكيل برشلونة التالي لمواجهة ريال مدريد اليوم في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا 2022/2023.

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن.

خط الدفاع: جول كوندي - رونالد أروخو - ألونسو - بالدي.

خط الوسط: فرانك كيسيه - سيرجو بوسكيتس - جافي.

الهجوم: رافينها - روبرت ليفاندوفسكي - أنسو فاتي.

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رابط مباشر لمشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد | اضغط هنــــا

تشكيل ريال مدريد ضد برشلونة

أما الجانب الآخر، قد أعلن المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي عن قائمة لاعبي الريال، ومن القائمة قد يختار تشكيل ريال مدريد التالي لمواجهة برشلونة اليوم في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا 2022/2023.

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: لوكاس فاسكيز - إيدر ميليتاو - ناتشو - دافيد ألابا.

خط الوسط: توني كروس - أورلين تشواميني - لوكا مودريتش.

الهجوم: فيدي فالفيردي - كريم بنزيما - فينيسيوس جونيور.

حكم مباراة برشلونة وريال مدريد اليوم في كأس إسبانيا

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، عن حكم مباراة برشلونة وريال مدريد اليوم في إياب نصف نهائي كأس إسبانيا 2022/2023، وجاءت مهام طاقم التحكيم كالآتي:

حكم ساحة: خوان مارتينيز مونويرا.

حكم غرفة VAR: جونزاليس.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد | اضغط هنــــا

وتجدر الإشارة إلى أن فريق ريال مدريد يحتاج الفوز بفارق هدفين في مباراة اليوم أمام برشلونة ليمكن من التأهل لنهائي كأس ملك إسبانيا، لأن البارسا قد فاز في مباراة الذهاب بهدف نظيف، والتعادل يؤهل البارسا للنهائي.

تاريخ مواجهات برشلونة وريال مدريد في كأس ملك إسبانيا

وعن تاريخ مواجهات برشلونة وريال مدريد في كأس ملك إسبانيا، التقى البارسا غريمه الريال في 36 مباراة سابقة في كأس الملك، وفاز ريال مدريد في 12 مباراة، وحقق برشلونة الفوز في 16 مباراة، وحسم التعادل 8 مواجهات، وسجل ريال مدريد 65 هدف في شباك البارسا، بينما سجل نجوم البارسا شباك الريال في 68 مرة.

صراع ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني

يشهد الدوري الإسباني صرعًا كبيرًا بين برشلونة وريال مدريد، ولكن يتفوق برشلونة لاحتلاله صدارة ترتيب الدوري الإسباني الممتاز 2022/2023 برصيد 71 نقطة، ويأتي ريال مدريد في الوصافة برصيد 59 نقطة، أي يتصدر برشلونة الدوري بفارق 12 نقطة عن ريال مدريد، الذي يواصل مطاردة البارسا في الدوري.

موعد نهائي كأس ملك إسبانيا 2023

وعن موعد نهائي كأس ملك إسبانيا 2023، يخوض المتأهل من مباراة اليوم بين برشلونة وريال مدريد، نهائي كأس ملك إسبانيا ضد فريق أوساسونا في شهر مايو المقبل، وسوف نوفيك بتفاصيل توقيت ويوم المباراة فور الإعلان عنها.

تطبيق إلكتروني يتيح بث مباشر مباراة برشلونة ضد ريال مدريد اليوم في كأس إسبانيا

يتيح تطبيق شاهد VIP بث مباشر مباراة برشلونة ضد ريال مدريد اليوم في كأس إسبانيا، وذبك من خلال الاشتراك في قنوات الرياضية السعودية SSC أولًا، ثم الاشتراك في الباقة الرياضية بالتطبيق، ومن ثم يستطيع المشجع من مشاهدة المباراة والاستماع بأحداثها.