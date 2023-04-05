يلا شوت HD بدون تقطيع مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر رابط سريع شغال (كورة اون لاين )

يلا شوت HD دون تقطيع مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر رابط سريع شغال (كورة اون لاين ) ، اهتمت الصحف الرياضية العالمية الصادرة صباح اليوم الأربعاء، بالعديد من الأحداث الهامة على رأسها كلاسيكو برشلونة والريال التاسعة مساء اليوم، ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا.

ذكرت صحيفة "ماركا "الإسبانية: " نصف النهائي، ليفاندوفسكي وبنزيما ينقلان مبارزة التهديف من الدوري إلى الكأس".

أضافت: "ريال مدريد يسعى لقلب الطاولة بعد التأخر 1-0 في البرنابيو، كروس مهووس بالفوز باللقب الذي ينقصه، غيابات برشلونة هم بيدري ودي يونغ وديمبيلي وكريستنسن".

فيما عنونت صحيفة "آس "الإسبانية: " المقاومة أو الريمونتادا، برشلونة يدافع عن النتيجة التي حصل عليها في البرنابيو، ريال مدريد يسعى للفوز وتغيير النتيجة وتفوق برشلونة الأخير في مباراة رائعة ستكون في نصف نهائي كأس الملك".

وتصدر غلاف صحيفة "سبورت "الكتالونية، عنوان " أكثر من مجرد كأس، يسعى برشلونة للفوز على ريال مدريد للتأهل للنهائي والتأكيد على تغيير الحقبة مجددًا في الكرة الاسبانية، يقر تشافي بأن الفريق متعطش للألقاب ويضمن عدم تأثير قضية نيجريرا على غرفة الملابس".

ونشرت صحيفة "موندو ديبورتيفو "الكتالونية، عنوان مختصر عن كلاسيكو برشلونة والريال: " كلاسيكو التأهل للنهائي".

وفي إنجلترا، تحدثت صحيفة "ديلي ميرور "البريطانية، عن التعادل السلبي الذي إنتهت به مباراة ليفربول وتشيلسي، قائله " لقد أهدرتم الفرصة، هدفين ملغيين وعدد كبير من الفرص وتشيلسي يدفع ثمن عدم وجود مهاجم.. ملحوظة: ليفربول لم يكونوا أفضل منهم".

وعن التعادل الإيجابي بين يوفنتوس وإنتر ميلان بنتيجة 1-1، في ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا، تحدثت صحيفة "كوريري ديلو سبورت"، " شجار إيطاليا، الكأس، ذهاب نصف النهائي: ركلة جزاء لوكاكو ترد على كوادرادو، يوفنتوس - إنتر: تعادل (1-1) واشتباكات تنتهي بثلاث بطاقات حمراء".

بث مباشر مباراة برشلونة وريال مدريد، يلتقي فريق برشلونة مع نظيره ريال مدريد اليوم 5 أبريل 2023، في إياب دور نصف نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا 2022-2023، على ملعب سبورتيفاي كامب نو.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد | اضغط هنــــا

كانت مباراة الذهاب التي أقيمت قبل أسابيع على ملعب سانتياجو بيرنابيو، شهدت فوز برشلونة بهدف دون رد، ليضع الفريق الكتالوني نفسه في موقف جيد، قبل مواجهة الليلة بالإياب في بطولة كأس ملك إسبانيا.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة في كأس ملك إسبانيا بث مباشر

مهمة ريال مدريد ستكون صعبة خاصة بعد الخسارة في الذهاب بهدف دون رد، كما أن برشلونة يقدم مستويات جيدة في الفترة الأخيرة ولا يرغب في التفريط في الفرصة التي جاءته على طبق من ذهب.

يحتاج ريال مدريد للفوز بفارق هدفين إذا ما أراد العبور إلى نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا وملاقاة نظيره أوساسونا الذي تأهل بعد إطاحته لفريق أتلتيك بيلباو.

على الجانب الآخر، فإن تشافي هيرنانديز يمتلك أوراقا مهمة في الهجوم قد تصنع الفارق مع تصاعد مستويات رافينيا، وتواجد البولندي روبرت ليفاندوفسكي.