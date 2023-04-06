عمرو عبدالعزيز ضيف "الوش التاني" مع شوبير الخميس

الفجر الرياضي
شوبير
شوبير

يحل الفنان عمرو عبدالعزيز ضيفا على برنامج "الوش التاني" الذي يقدمه الإعلامي أحمد شوبير على إذاعة أون سبورت إف إم على تردد 93.7 عصر غدا الخميس.

ويتحدث عبدالعزيز عن بدايته الفنية وموهبته في تقليد الفنانين وكذلك عمله في الاذاعة والدوبلاج.. كما يكشف كواليس جديدة تنشر لاول مرة عن علاقته بالفنان محمد صبحي.. ومواقف لا ينساها مع عدد من النجوم الكبار مثل عادل إمام وسمير غانم ومحمود عبد العزيز.

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برنامج "الوش التاني" يذاع من الأحد إلى الخميس من الساعة الثالثة عصرا حتى الخامسة ومن تقديم الاعلامي أحمد شوبير ويرأس تحريره وليد عبدالسلام ويضم فريق الإعداد كلا من عبدالحميد فراج وعادل عبدالله.

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