مواجهات ساخنة بربع نهائي دورة رابطة النقاد

الفجر الرياضي
دورة رابطة النقاد
دورة رابطة النقاد الرياضيين

اختتمت منافسات دور المجموعات بدورة رابطة النقاد الرياضيين والتي أقيمت مؤخرا على ملاعب مركز شباب الجزيرة بمشاركة ١٦ فريق.

و تأهل عن المجموعة الأولى فريقي الشروق والفجر وعن المجموعة الثانية الأساتذة والصبر طيب وعن المجموعة الثالثة الأهرام والكتيبة ١٠١ وعن المجموعة الرابعة اليوم السابع وروزاليوسف. 
و ستقام مباريات الدور ربع النهائي بالدورة مساء اليوم الخميس بالمواجهات التالية:-

الأهرام والفجر 
اليوم السابع والأساتذة 
الصبر طيب وروزاليوسف 
الشروق والكتيبة 101.

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يذكر أن فريق اليوم السابع هو آخر الفرق المتوجة بالبطولة في نسختها الأخيرة.

وتعد دورة النقاد الرياضيين الرمضانية من أكبر الدورات الرمضانية التى تقام سنويا وتقام فى أجواء احتفالية بمشاركة عدد كبير من النقاد الرياضيين يصل إلى ٢٠٠ صحفيا رياضيا، وأشاد حسن خلف الله رئيس رابطة النقاد الرياضيين بالروح الطيبة التى تفرضها الدورة فى تجمع رمضانى جميل يوطد العلاقات بين أسرة النقد الرياضى، كما تقدم بالشكر للسيد وزير الشباب والرياضة على تعاونه ودعمه وتقديره لإقامة الدورة بمركز شباب الجزيرة وتسهيل المسئوليين بالوزارة وادارة المركز لجميع الإجراءات التى تساعد على نجاح الدورة.

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