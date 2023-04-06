ads

«رياح مثيرة للرمال».. الأرصاد توضح تفاصيل حالة الطقس الخميس

منوعات
الطقس
الطقس

حرصا من بوابة الفجر الإلكترونية نوفر لكم في السطور التالية تفاصيل حول حالة الطقس المتوقعة اليوم في محافظات الجمهورية، وإليكم تفاصيل النشرة الجوية للأرصاد:

1- شبورة مائية على الطرق الرئيسية، لا سيما طريق مصر إسكندرية الزراعي وحجب الرؤية الأفقية أحيانا.

2- حذرت هيئة الأرصاد الجوية قاطني محافظات (مطروح، البحيرة، الإسكندرية، كفر الشيخ، دمياط، جنوب سيناء، البحر الأحمر)، من وجود نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة بها.

4- نشاطا للرياح المحملة بالرمال والأتربة، والأرصاد تحذر مرضى الجيوب الأنفية والحساسية والأمراض التنفسية، نظرا لوجود الأتربة العالقة.

txt

حالة الطقس اليوم الأربعاء 5-4-2023 في محافظة البحيرة

txt

أجواء شتوية.. الأرصاد تكشف حالة الطقس ودرجات الحرارة لـ48 ساعة (فيديو)

حالة الطقس اليوم

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار انخفاض درجات  الحرارة ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد.

وأوضحت الأرصاد إنه يسود طقس مائل للدفء على السواحل الشمالية الشرقية، دافئ على السواحل الشمالية الغربية، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

وأشارت إلى أنه يسود شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة.

وتوقعت نشاط رياح على السواحل الشمالية الغربية قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على أقصى غرب البلاد.

درجات الحرارة اليوم

القاهرة العظمى 26  درجة والصغرى 18 درجة

الإسكندرية العظمى 25 والصغرى 18 درجة

مطروح العظمى 26 درجة والصغرى 13 درجة

سوهاج العظمى 30 درجة والصغرى 16 درجة

قنا العظمى 34 درجة والصغرى 18 درجة

أسوان العظمى 33 درجة والصغرى 18 درجة 

حالة الطقس اخبار حالة الطقس اخبار حالة الطقس اليوم استقرار حالة الطقس اضطراب حالة الطقس اليوم بيان حالة الطقس
Elfagr.org
ads
ads

الأكثر قراءة

نتائج قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا والكونفيدرالية لعام 2023

نتائج قرعة دوري أبطال إفريقيا والكونفيدرالية 2023: منافسو الأهلي وبيراميدز

عاجل.. نتائج قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2023 والإعلان عن خصم الأهلي “محدث”

عاجل.. تعرف على قيمة انتقال امام عاشور من ميتلاند إلى الأهلي "بالدولار"

قرعة الأهلي | نتائج قرعة "ربع نهائي" دوري أبطال أفريقيا 2023

عاجل.. قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا تقع الأهلي في مواجهة نارية

YALLA SHOOT.. مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر في كأس ملك إسبانيا اليوم.. يلا شوت

بعد توقف المفاوضات مع هيرليتش.. مرتضى منصور يستقر على مدرب الزمالك الجديد