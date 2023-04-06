«رياح مثيرة للرمال».. الأرصاد توضح تفاصيل حالة الطقس الخميس

حرصا من بوابة الفجر الإلكترونية نوفر لكم في السطور التالية تفاصيل حول حالة الطقس المتوقعة اليوم في محافظات الجمهورية، وإليكم تفاصيل النشرة الجوية للأرصاد:

1- شبورة مائية على الطرق الرئيسية، لا سيما طريق مصر إسكندرية الزراعي وحجب الرؤية الأفقية أحيانا.

2- حذرت هيئة الأرصاد الجوية قاطني محافظات (مطروح، البحيرة، الإسكندرية، كفر الشيخ، دمياط، جنوب سيناء، البحر الأحمر)، من وجود نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة بها.

4- نشاطا للرياح المحملة بالرمال والأتربة، والأرصاد تحذر مرضى الجيوب الأنفية والحساسية والأمراض التنفسية، نظرا لوجود الأتربة العالقة.

حالة الطقس اليوم

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار انخفاض درجات الحرارة ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد.

وأوضحت الأرصاد إنه يسود طقس مائل للدفء على السواحل الشمالية الشرقية، دافئ على السواحل الشمالية الغربية، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

وأشارت إلى أنه يسود شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة.

وتوقعت نشاط رياح على السواحل الشمالية الغربية قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على أقصى غرب البلاد.

درجات الحرارة اليوم

القاهرة العظمى 26 درجة والصغرى 18 درجة

الإسكندرية العظمى 25 والصغرى 18 درجة

مطروح العظمى 26 درجة والصغرى 13 درجة

سوهاج العظمى 30 درجة والصغرى 16 درجة

قنا العظمى 34 درجة والصغرى 18 درجة

أسوان العظمى 33 درجة والصغرى 18 درجة