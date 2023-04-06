سعر الدولار يصعد قبيل إعلان بيانات وظائف القطاع غير الزراعي

الاقتصاد
بوابة الفجر

صعد سعر الدولار على نحو طفيف يوم الخميس، لكنه لم يبتعد كثيرا عن أدنى مستوى في شهرين بلغه في الآونة الأخيرة إذ يقيم المتعاملون تأثير بيانات وظائف القطاع غير الزراعي التي تعلن خلال عطلة في مطلع الأسبوع على السياسة النقدية للمركزي الأمريكي.

ويأتي تقرير بيانات الوظائف في القطاع غير الزراعي بالولايات المتحدة يوم الجمعة في أعقاب بيانات مخيبة للتوقعات لقطاع الخدمات من معهد إدارة التوريدات وبيانات توظيف القطاع الخاص يوم الأربعاء، فضلا عن تراجع نشاط الصناعات التحويلية الأمريكية في مارس آذار في مطلع الأسبوع.

وأضافت مجموعة البيانات الاقتصادية الضعيفة إلى مخاوف من ركود وشيك لأكبر اقتصاد عالمي، الأمر الذي كبح جماح شهية المخاطرة ودفع المتعاملين إلى البحث عن بعض أصول الملاذ الآمن.

وصعد مؤشر الدولار 0.1 بالمئة إلى 101.95 بعد تراجعه إلى أقل مستوى في شهرين عند 101.40 في الجلسة السابقة.

كما تلقى الين الياباني بعض الدعم من مراهنات الملاذ الآمن وسجل في أحدث تداول له ارتفاعا بنسبة 0.2 بالمئة إلى 131.01 مقابل الدولار.

وانخفض الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي الحساسان للمخاطر 0.29 و0.27 بالمئة على التوالي.

كما تراجع الجنيه الإسترليني 0.1 بالمئة إلى 1.2450 دولار، في حين نزل اليورو 0.2 بالمئة إلى 1.0886 دولار.

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