أسعار النفط تتراجع بعد بيانات اقتصادية عززت مخاوف الركود

الاقتصاد
بوابة الفجر

تراجع النفط يوم الخميس إذ أثارت بيانات اقتصادية أمريكية ضعيفة مخاوف من ركود عالمي محتمل وتراجع الطلب، لكن أسعار الخام تتجه صوب ارتفاع أسبوعي بعدما أعلنت مجموعة أوبك+ عن المزيد من التخفيضات في الإنتاج، فضلا عن انخفاض مخزونات النفط الأمريكية.

وبحلول الساعة 0344 بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 74 سنتا أو 0.9 بالمئة إلى 84.25 دولار للبرميل، ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 73 سنتا أو 0.9 بالمئة إلى 79.88 دولار للبرميل.

وصعد الخامان بأكثر من 5.5 بالمئة هذا الأسبوع ليتجها صوب تسجيل مكاسب لثالث أسبوع على التوالي بعد أن أعلنت مجموعة أوبك+، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجين مستقلين منهم روسيا، عن تخفيضات طوعية إضافية للإنتاج.

وكشفت بيانات حكومية أمريكية أن مخزونات الخام الأمريكية انخفضت 3.7 مليون برميل في الأسبوع الماضي، أي أكثر من المتوقع بنحو 1.5 مليون برميل.

Elfagr.org
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