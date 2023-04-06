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مسلسل الكتيبة 101 الحلقة الجديدة والقنوات الناقلة

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الكتيبة 101
الكتيبة 101

ننشر لكم في السطور التالية مسلسل الكتيبة 101 الحلقة الجديدة والقنوات الناقلة، وحرصا من بوابة الفجر الإلكترونية إليكم تفاصيل حول مسلسل الكتيبة 101 ومواعيد عرض الحلقة 15 والقنوات الناقلة.

مسلسل الكتيبة 101 

حول مسلسلات رمضان 2023، نقدم لكم تفاصيل عن مسلسل الكتيبة 101 لكلا من أسر ياسين وعمرو يوسف، وباقة من ألمع النجوم المتألقين.

مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 15

من المقرر أن يعرض اليوم  الخميس 15 رمضان المبارك، الحلقة الـ15 من مسلسل «الكتيبة 101» عبر قناة ON، في تمام الساعة 8:45 مساء، وتعاد مرتين الأولى في الساعة 3 من صباح اليوم التالي، وتعاد أيضا الساعة 10 صباحا، وأيضا عبر شاشة قناة «ON Drama» الساعة 7 مساء، بالإضافة إلى قناة حكايات ART الساعة 9 والنصف مساء، ثم إعادة في 3 والنصف فجرًا، وايضا في 3 والنصف عصرًا.

أبطال مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 15

بطولة الفنان آسر ياسين، عمرو يوسف، خالد الصاوي، فتحي عبدالوهاب، أحمد صلاح حسنى،، وفاء عامر، وليد فواز، وآخرون، ومن إخراج محمد سلامة.

أحداث مسلسل الكتيبة 101

تدور أحداث مسلسل الكتيبة 101 في إطار درامي، ونجاح الكتيبة في التصدي للتكفيريين في سيناء حفاظاعلى أرض الوطن من الأعداء والتضحيات المتقدمة فداء للوطن من اجل سلامته وامنه.

وهذا العام مليئ بالأعمال الفنية التي يستمتع بها المشاهد والتنوع في الدراما من الاجتماعي والأكشن والكوميدي والذي يناقش قضايا المرأة، وبوابة الفجر الإلكترونية تعتبر المفتاح للمشاهد للبحث عن ما يرغب في مشاهدته، حيث نرصد قائمة بأبرز أنواع الأعمال الفنية التي يتم تقديمها والأبطال الذين يجسدون الشخصيات فضلا عن مواعيد العرض والقنوات الناقلة.

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