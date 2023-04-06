مسلسل الصفارة يتصدر جوجل.. ننشر مواعيد العرض والإعادة والقنوات الناقلة

ننشر مواعيد العرض والإعادة والقنوات الناقلة بعد تصدر مسلسل الصفارة تريند جوجل، حيث يبحث الناس عن الحلقة الجديدة بعد أحداث الحلقة الرابعة عشر المثيرة والتي لاقت إعجابا جماهيريا كبيرا.

مسلسل الصفارة

تصدر مسلسل الصفارة محركات البحث على جوجل، بطولة الفنان أحمد أمين، ويعرض المسلسل على قناة دى إم سي بعد الإفطار.

أحداث مسلسل الصفارة الحلقات السابقة

وشهدت الحلقة الـ 13 أحداث شيقة، حيث أن حياة الطبيب معرضة للخطر وللموت وذلك بعد إصابته بمرض نادر، ومن جهته، قد قام طه الدسوقى بالتبرع بكليته لأحمد أمين، والصفارة التي تم ضياعها عصر عليها أحمد أمين مرة آخر.

موعد عرض مسلسل الصفارة الحلقة 15

تعرض الحلقة الـ15 من مسلسل الصفارة للنجم أحمد أمين، مساء اليوم على قناة dmc الساعة 7.45 مساء والإعادة الساعة 12.45 صباحًا والساعة 12.15 ظهرًا، كما تعرض على قناة dmc دراما الساعة 10.45 مساء والإعادة الساعة 5.45 صباحًا والساعة 4.45 ظهرًا هذا بالاضافة إلى العرض على منصة watch it الساعة 8 مساء.

أبطال مسلسل الصفارة

مسلسل الصفارة بطولة أحمد أمين، طه دسوقى، آية سماحة، سامية الطرابلسى، حاتم صلاح، محمد رضوان، محمود البزاوى، إنعام سالوسة، تأليف ورشة كتابة تضم سارة هجرس وشريف عبدالفتاح وإخراج علاء إسماعيل، ويعرض على قناة دى أم سي.

أحداث مسلسل الصفارة

تدور أحداثه حول فؤاد مرشد سياحي يعيش ظروفا مادية صعبة، ويقرر سرقة قطعة أثرية من أحد سكان واحة سيوة، وتعتبر صفارة الملك توت التي تمكنه من إعادة الزمن 3 دقائق للماضي ليغير ما يشاء ثم يعود للزمن الحالي، ليدخل في رحلة تغيير الماضي لتحقيق كل أحلامه.

ويظهر الفنان أحمد أمين خلال أحداث مسلسله الجديد "الصفارة" بأكثر من لوك وشكل حسب الإطار الكوميدي الذي تدور حوله الأحداث، حيث ظهر "أمين" مرة بوزن زائد، ومرة بلطجى وباستايلات شعر مختلفة.