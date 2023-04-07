مسلسلات رمضان 2023.. قتل سيد ومعرفة الخاطف سيناريو مسلسل جعفر العمدة "تفاصيل"

حقق صناع مسلسل جعفر العمدة نجاحات كثيرة منذ بداية الموسم الرمضاني، وأصبح هذا العمل حديث المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بسبب الشعبية الضخمة التي يمتلكها النجم محمد رمضان بين الشباب في مختلف بلدان العالم.

وشهدنا في بداية مسلسل جعفر العمدة، الحالة المأساوية التي عاني منها حيث تم اختطاف نجله عقب والدتها مباشرة من زوجته الأولى، وفي نفس الوقت هجمت مجموعة من النساء علي زوجها الثانية الحامل لتفقد ابنه قبل ميلاده، مما جعل جعفر يتعقد من أمور الحلقة ويظل طوال الأحداث يبحث عن نجله، وبعد عرض نصف المسلسل توقع المتابعين سيناريوهات مختلفة حول الخاطف.

جاءت أغلب التوقعات على النحو التالي:

-دخل جعفر العمدة في عداء مع أسرة فتح الله، التي تكون زوجته الثانية دلال منه وهي النجمة ايمان العاصي، وقام جعفر بقتل شقيقها وسجن الآخر، وبعد مرور عدة حلقات يخرج شوقي من الحبس ويقوم بالانتقام من جعفر من خلال قتل شقيقه سيد وهو النجم أحمد فهيم، كما صارت أغلب التوقعات نحو أنه تواطئ مع زوجة سيد وهي النجمة جودي بكر لخطف ابن جعفر، فكان هدف وداد هو أن جعفر لم يكن عنده ابنه خاصة أن زوجها لم ينجب، وكان هدف شوقي هو الانتقام من جعفر العمدة.

مشهد من مسلسل جعفر العمدة

-الترجيح الثاني أن يكون من قام بخطف الطفل هي زوجة جعفر العمدة الثانية دلال، ويرجع السبب في ذلك إلى رغبتها في الانتقام إلى شقيها الذي قتل علي يد جعفر وبسبب غيرتها من ضرتها، أو شقيقها كارم فتح الله وهو النجم أحمد عبد الله.

-وجاء الترجيح الثالث أن يكون ابن خال جعفر العمدة نعيم وهو النجم عصام السقا الذي قام بخطف الطفل الصغير، فعلى الرغم من أنه ذراع جعفر إلا أن لم يأمن أحد غدر الأقارب.

-الترجيح الرابع أن من قام بخطف عيد الجواد ابن جعفر العمدة هي دعاء الحكم شقيقتها صباح التي تظهر في دور فتاة مسالمة.

جعفر العمدة ونعيم

مسلسلات رمضان 2023..أبطال مسلسل جعفر العمدة

مسلسل جعفر العمدة

يشارك في بطولة مسلسل جعفر العمدة كل من محمد رمضان، أحمد داش، هالة صدقي، عصام السقا، منة فضالي، مي كساب، إيمان العاصي، زينة، جوري بكر، أحمد فهيم، أحمد عبد الله، منذر ريحانه، بالإضافة إلى عدد آخر من النجوم، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامي.