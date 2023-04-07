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الروبل الروسي يهوي إلى أدنى مستوى له في نحو عام

الاقتصاد
بوابة الفجر


تراجعت العملة الروسية بنحو 1.8% لتسجل أدنى مستوياته منذ شهر أبريل من العام الماضي أمام الدولار الأميركي ليصبح كل دولار يعادل 81.6 روبل،

وعزى المحللون هذا التراجع إلى شح إمدادات النقد الأجنبي وتدفقات رأس المال الخارجة إلى جانب السيولة المحدودة وهو ما طغى على الدعم المقدم للعملة الروسية من أسعار النفط المرتفعة.

ويأتي هذا التراجع بعد سماح الرئيس الروسي لشركة "شل" بتلقي نحو 1.2 مليار دولار مقابل حصتها في مشروع "سخالين – 2"،
وكانت "شل" قد أعلنت بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية أنها ستنسحب من هذا المشروع.

وتوقع محللون من بنك سان بطرسبرغ الروسي أن يستمر الأداء الضعيف على المدى القريب حول مستويات 81 مقابل الدولار، لكن احتمالية التعزيز التصحيحي للروبل لا تزال قائمة.

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