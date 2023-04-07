صندوق النقد الدولي: النمو سيظل ضعيفا خارج الهند والصين

قالت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، اليوم الخميس، إن الصندوق يتوقع فقط نموا اقتصاديا متدنيا في السنوات القليلة المقبلة، على الرغم من وجود سوق عمل قوي.

وقالت جورجيفا إن "النمو لا يزال متدنيا بشكل تاريخي، الآن وفي المدى المتوسط"، مضيفة أن الهند والصين ستشكلان نصف النمو العالمي لهذا العام.

ويتباطأ النمو في 90% من الدول الصناعية، بما في ذلك منطقة اليورو، حيث ستؤثر أسعار الفائدة المرتفعة على الطلب، وفقا لصندوق النقد.

وسيعرض الصندوق توقعاته الاقتصادية الجديدة، الثلاثاء المقبل، في اجتماعات الربيع الخاصة به بالعاصمة الأمريكية.

وفي يناير الماضي، توقع الصندوق بالفعل أن يبلغ النمو العالمي 2.9% فقط لهذا العام، أي أقل بواقع نصف نقطة مئوية عن نمو عام 2022، بسبب تداعيات الحرب في أوكرانيا والتضخم المرتفع المستمر.

وفي ذلك الوقت، قال الصندوق إن التوقعات "أقل تشاؤما" عما كان متوقعا في أكتوبر.

وشددت جورجيفا على أن "حدوث تعاف قوي لا يزال أمرا بعيد المنال، في ظل تزايد التوترات الجيوسياسية وبقاء التضخم مرتفعا"، وأشادت بالسياسة النقدية الصارمة للبنوك المركزية.

وقالت إن هذه البنوك "يجب أن تظل في مسارها" وأن تستمر في محاربتها للتضخم المرتفع.