88 مليون راكب تم نقلهم عبر مطارات السعودية عام 2022

بلغ عدد الركاب الذين تم نقلهم عبر الرحلات الدولية والداخلية في المطارات السعودية 88 مليون راكب عام 2022 بمعدل ارتفاع وصل إلى 82% مقارنة بعام 2021.

وأوضحت نتائج نشرة إحصاءات النقل الجوي الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء بالمملكة العربية السعودية، أن عدد منشآت أنشطة النقل الجوي لعام 2022م بلغ 1443 منشأة، شاملةً النقل الجوي للركاب والنقل الجوي للبضائع والخدمات المتصلة بالنقل ومناولة البضائع وأنشطة دعم النقل الأخرى، مسجلًا ارتفاعًا بمعدل 20% عن عام 2021.

وقالت إن عدد الرحلات الجوية لعام 2022 ارتفع بنسبة 41% عن عام 2021، وكانت الحصة الأكبر للخطوط الجوية السعودية بما يقارب 283 ألف رحلة، فيما بلغ متوسط الرحلات اليومية القادمة والمغادرة في المطارات الدولية للرحلات الدولية والداخلية لعام 2022م 131.29 رحلة، ومتوسط الرحلات اليومية القادمة والمغادرة في المطارات الداخلية 5.94 رحلة.

وكشفت أن مطار الملك عبد العزيز الدولي يعد أعلى المطارات كثافة لعام 2022 من حيث عدد الركاب حيث سجل 32 مليون راكب، فيما كان عدد رحلات الطيران الخاص لعام 64 ألف رحلة مرتفعًا عن عام 2021 بمعدل 41%، وبلغ عدد الدول التي ارتبط بها مطارات المملكة 56 دولة بزيادة عن عام 2021م بعشر دول.