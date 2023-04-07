بورصة البحرين تتداول أكثر من 14 مليون سهم خلال هذا الأسبوع

بلغت كمية الأسهم المتداولة في بورصة البحرين خلال هذا الأسبوع 14 مليونا و140 ألفا و286 سهما بقيمة إجمالية قدرها مليونان و435 ألفا و227 دينارا بحرينيا، نفذها الوسطاء لصالح المستثمرين من خلال 386 صفقة.

وتداول المستثمرون خلال هذا الأسبوع أسهم 20 شركـة، ارتفعت أسعار أسهم خمس شركات، في حين انخفضت أسعار أسهم سبع شركات، واحتفظت باقي الشركات بأسعار إقفالها السابق.

واستحوذ على المركز الأول في تعاملات هذا الأسبوع قطاع المال، حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة مليونا و499 ألفا و956 دينارا، أو ما نسبته %61.59 من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة، وبكمية قدرها 12 مليونا و335 ألفا و259 سهما، تم تنفيذها من خلال 202 صفقة.

وجاء في المرتبة الثانية قطاع الاتصالات، حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة 521 ألفا و414 دينارا بنسبة 21.41 % من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة في البورصة وبكمية قدرها مليون و177 ألفا و785 سهما، تم تنفيذها من خلال 70 صفقة.

وبلغ المتوسط اليومي لقيمة الأسهم المتداولة خلال هذا الأسبوع، 487 ألفا و45 دينارا، في حين كان المتوسط اليومي لكمية الأسهم المتداولة مليونين و828 ألفا و57 سهما أما متوسط عدد الصفقات خلال هذا الأسبوع فبلغ 77 صفقة.​