كواليس حالة الطقس اليوم الجمعة.. ارتفاع في درجات الحرارة ونشاط الرياح

ننشر لكم في السطورالتالية تفاصيل حول حالة الطقس، ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة الموافق 7 إبريل 2023.

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية عن توقعاتها لحالة الطقس الجمعة 16 رمضان، متوقعة أن يسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للدفء على السواحل الشمالية الغربية، مائل للبرودة ليلًا على أغلب الأنحاء.

نشاط الرياح

وقالت الأرصاد إن الرياح تنشط على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء بسرعة «30 كم/س».

وعن جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد وجنوب الصعيد، فتكون سرعة الرياح من «16 إلى 28 كم/س».

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة، وارتفاع الأمواج فيه من «1.5 إلى 2 متر»، واتجاه الرياح شمالية شرقية.

أما عن حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة، وارتفاع الأمواج فيه من «1.5 إلى 2 متر»، واتجاه الرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة

- القاهرة العظمى 32، الصغرى 19

- العاصمة الإدارية العظمى 32، الصغرى 19

- 6 أكتوبر العظمى 33، الصغرى 18

- بنهــا العظمى 32، الصغرى 19

- دمنهور العظمى 31، الصغرى 17

- وادى النطرون العظمى 30، الصغرى 17

- كفر الشيخ العظمى 30، الصغرى 18

- المنصورة العظمى 32، الصغرى 19

- الزقازيق العظمى 33، الصغرى 19

- شبين الكوم العظمى 32، الصغرى 19

- طنطا العظمى 31، الصغرى 19

- دمياط العظمى 28، الصغرى 18

- بورسعيد العظمى 30، الصغرى 20

- الإسماعيلية العظمى 31، الصغرى 17

- السويس العظمى 32، الصغرى 18

- العريش العظمى 33، الصغرى 17

- رفح العظمى 33، الصغرى 17

- رأس سدر العظمى 32، الصغرى 17

- نِخِل العظمى 31، الصغرى 9

- كاترين العظمى 26، الصغرى 8

- الطور العظمى 31، الصغرى 19

- طابا العظمى 32، الصغرى 18

- شرم الشيخ العظمى 31، الصغرى 20

- الإسكندرية العظمى 23، الصغرى 16

- العلمين الجديدة العظمى 21، الصغرى 15

- مطروح العظمى 22، الصغرى 13

- السلوم العظمى 21، الصغرى 13

- سيوه العظمى 30، الصغرى 11

- رأس غارب العظمى 30، الصغرى 16

- الغردقة العظمى 31، الصغرى 16

- سفاجا العظمى 30، الصغرى 17

- مرسى علم العظمى 31، الصغرى 18

- شلاتين العظمى 30، الصغرى 18

- حلايب العظمى 31، الصغرى 17

- أبو رماد العظمى 30، الصغرى 17

- رأس حدربة العظمى 30، الصغرى 17

- الفيوم العظمى 34، الصغرى 17

- بني سويف العظمى 33، الصغرى 18

- المنيا العظمى 34، الصغرى 17

- أسيوط العظمى 35، الصغرى 18

- سوهاج العظمى 36، الصغرى 19

- قنا العظمى 36، الصغرى 18

- الأقصر العظمى 37، الصغرى 19

- أسوان العظمى 38، الصغرى 19

- الوادى الجديد العظمى 32، الصغرى 16

- أبوسمبل العظمى 37، الصغرى 15