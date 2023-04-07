بسمة وهبة تتصدر التريند بسبب بكائها في «العرافة»

تصدرت الإعلامية بسمة وهبة تريند جوجل، وهذا بعد بكائها في برنامج العرافة، في حلقتها مع الفنان محمد فؤاد، وكانت ستغادر الحلقة ولم تستكمل التصوير، بعد بكائها بشدة إلا أنها عاودت واستكملت الحلقة.

ودخلت الإعلامية بسمة وهبة في نوبة بكاء أثناء غناء الفنان محمد فؤاد أغنية «طمني عليك»، ولم تتمكن من السيطرة على نفسها وطالبته بالتوقف لان كلمات الاغنية مؤثرة وجعلتها تبكي بشدة.

وقال الفنان محمد فؤاد قبل بكاء بسمة وهبة: «أنا جاي وعمال أقرأ قرآن عشان ربنا يهديكي ولو غلطتي معايا، ده تهديد على الهواء، اللي قدامكم دي أوطنة وعاملة 7 رجالة، وكل الكلام ده هتش، أنا عارف نقطة ضعفها وهوريهالكم دلوقتي، أنا هفرجكم عليها دلوقتي».

وكتبت بسمة وهبة منشور: «بص يا محمد يا فؤاد أنا بجد مش مسامحاك ومتشكرة ليك لأن الأغنية بقيت أسمعها وعايزة أقول للسادة المشاهدين أن أغنية ممكن تكسر البني آدم من جوة، وتحسسه بحزن شديد، زمان الأغنية دي لما تشتغل مكنتش بحس بالضعف ده ولا بكسرة القلب ده والحزن ده لكن أنا كبرت في السن، كل ما أكبر كل ما مشاعري بتكبر، بحب ولادي وواحشني، بحلم إني أشوفهم وسعيدة لما بشوفهم».

وأضافت: «مش مسامحة إنك اتكيت على الحتة دي ودموعي تنزل مش هو ده الصح زعلانة منك، مدربة نفسي، الأغنية شغالة، كلمات الأغنية صعبة للي مفتقد شخص، ولادي لما بيوحشوني بروح على صورهم وأشوفها عشان تصبرني وأنا ولادي مش عايشين معايا من صغرهم كل واحد في بلد».

وتابعت: «أنا كبرت وعرفت دلوقت إني كبرت لأن مشاعري مش بتتحمل، بيوحشوني أكتر من الأول وبشتاق لهم اكتر من الأول ونفسي أعيش معاهم أكتر من الأول، أنا لولا إني بحترم المحطة كنت سبت الحلقة بس أنا كملت الحلقة، ومش مسامحاك يا محمد يا فؤاد ولا مسامحه كل واحد تآمر معاك عارف نقطه ضعف».

برنامج العرافة

وبرنامج العرافة للإعلامية بسمة وهبة يتم عرضه على قناة النهار في تمام الساعة 6،15 مساء، وعلى قناة المحور في تمام الساعة 6.15 مساء، كما يتم إعادة البرنامج على القناتين في تمام الساعة الثالثة عصرًا من اليوم الثاني.