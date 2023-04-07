أسعار الأسماك اليوم الجمعة 7-4-2023 في سوق العبور

استقرت أسعار الأسماك ( البوري والبلطي والجمبري) اليوم وتختلف أسعار السمك بالأسواق المحلية ما بين 4 اٍلي 7 جنيهات، كما تراوحت أسعار السمك البلطى بالأسواق المصرية من 60 إلى 70 جنيهًا، وبلغ سعر السمك البورى ما بين 100 اٍلي 115 جنيهًا، بينما تأتي الأسعار مخفضة بمعارض أهلا رمضان 2023.

كما تراوح كيلو الدنيس ما بين 130 و220 جنيه بالسوق المحلي، ووصل كيلو الثعابين بين 50 و250 جنيه، وبلغت أسعار المرجان حول 36 و60 جنيه، ووصلت الكابوريا حول 21 و84 جنيه.

ويتوقع استقرار أسعار الأسماك في مصر خلال الفترة المقبلة، ويأتي ذلك الاستقرار بعد الارتفاع الذي شهدته أسعار الأسماك في مصر خلال الفترة الماضية.

ينشر موقع "الفجر " أسعار الأسماك بسوق العبور ومعارض أهلا رمضان 2023، فيما يضاف إلى السعر بين 5 إلى 10 جنيهات في أسواق التجزئة….كالتالي هذا الرابط في السطور اليوم، خاصة الأصناف الشعبية مثل البلطي والسردين والوقار والدنيس



أسعار الأسماك بأسواق العبور اليوم

أسعار السمك اليوم.. تراوح سعر كيلو البوري، بين 40 اٍلي 82 جنيها.

أسعار السمك اليوم.. سجل سعر التونة المجمدة 35 جنيها.

أسعار السمك اليوم.. سجل سعر السفرديا المجمدة 36 جنيها.

أسعار السمك اليوم..سجل سعر الرنجة المجمدة 38 جنيها.

أسعار السمك اليوم..سجل سعر السردين المجمد 40 جنيها.

أسعار الأسماك اليوم.. سجل سعر كيلو السمك البلطي بين 41 و47 جنيها حسب المنطقة.

أسعار الأسماك اليوم..سجل سعر كيلو السمك الفيليه البلطي بين 60 جنيها 180 جنيها.

أسعار الأسماك اليوم..وسجل سعر كيلو المكرونة السويسي بين 60 و110 جنيهات.

أسعار الأسماك اليوم.. سجل سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و240 جنيها.

أسعار الأسماك اليوم.. سعر كيلو فيليه البلطى من 60 إلى 70 جنيه.

أسعار الأسماك اليوم.. سعر كيلو البياض البلدي 70 جنيه.

أسعار الأسماك اليوم.. سعر كيلو البلطى الأسواني من 45 إلى 65 جنيه.

أسعار الأسماك اليوم.. سعر كيلو الكابوريا من 80 إلى 150 جنيه حسب الحجم.

أسعار الأسماك اليوم.. سعر كيلو الجمبرى الصغير من 120 إلى 160 جنيه.

أسعار الأسماك سعر الأسماك اليوم.. سجل سعر كيلو الكابوريا بين 26 و86 جنيها.

أسعار الأسماك اليوم.. سجل سعر كيلو الجمبري إلى 60 جنيهًا و150 جنيها.

أسعار الأسماك اليوم.. تراوح سعر كيلو البوري، بين 66 و86 جنيها.

سعر سمك كابوريا نتي صغيرة 85 جنيها للكيلو.

سعر سمك كابوريا وسط 100 جنيه للكيلو.

سعر سمك كابوريا كبيرة 120 جنيهًا للكيلو.

سعر سمك كابوريا ذكور 80 جنيهًا للكيلو.

أسعار السمك اليوم البلطي يبدأ من 55 جنيها



أسعار الجمبري بسوق العبور اليوم

أسعار الجمبري.. تراوح كيلو الجمبري الجامبو من 370 إلى 450 جنيها.

أسعار الجمبري.. بلغ كيلو الجمبري 1 من 280 إلى 350 جنيها.

أسعار الجمبري.. سعر الجمبري 2 من 180 إلى 250 جنيه

أسعار الجمبري.. سعر كيلو الجمبرى الصغير من 120 إلى 160 جنيه.

أسعار الجمبري.. سعر كيلو الجمبرى الوسط 250 جنيه.

أسعار الجمبري.. سعر كيلو الجمبرى الجامبو 350 جنيه.

أسعار الجمبري.. سجل كيلو الجمبرى المجمد 90 جنيه.



أسعار الأسماك بمعارض أهلا رمضان 2023 كالتالي:

أسعار الأسماك اليوم.. تراوح سعر البلطى مقاس رقم 1 ما بين 36 إلى 44 جنيهًا.

أسعار الأسماك اليوم.. بلغ سعر كيلو البلطى مقاس 2 ما بين 24 و32 جنيهًا.

أسعار الأسماك اليوم.. شهد سعر كيلو البلطى الأسوانى ما بين 40 و55 جنيهًا حسب المنطقة.

أسعار الأسماك اليوم.. بلغ سعر كيلو الفيليه البلطى ما بين 80 و160 جنيهًا.

أسعار الأسماك اليوم.. وسجلت أسعار الأسماك المكرونة الخليجى 32 إلى 52 جنيهًا.

أسعار الأسماك اليوم.. وتراوحت أسعار البلطى تراوحت بين 36 و47 جنيهًا للكيلو

أسعار الأسماك اليوم.. وتراوح كيلو الثعابين بين 50 و250 جنيهًا

أسعار الأسماك اليوم.. وشهدت أسعار المرجان حول 40 و70 جنيهًا

أسعار الأسماك اليوم.. وتراوحت المكرونة السويسى بين 62 و112 جنيها.

أسعار الأسماك اليوم.. تراوح سعر كيلو سمك شبار من 40 جنيها حتى 55 جنيها حسب الحجم.

أسعار الأسماك اليوم.. يتراوح سعر كيلو سمك بوري من 65 جنيها حتى 85 جنيها.

أسعار الأسماك اليوم.. يتراوح سعر كيلو سمك روسي ياباني 60 جنيها.

أسعار الأسماك اليوم.. سعر كيلو سمك فيليه 95 جنيها.

أسعار الأسماك اليوم.. سعر كيلو كاليماري 140 جنيها.

أسعار الأسماك اليوم.. يتراوح سعر كيلو جمبري من 140 جنيها حتى 225 جنيها حسب الحجم.

أسعار الأسماك اليوم.. سعر كيلو سمك باغة 43 جنيها.

أسعار الأسماك اليوم.. سعر كيلو سمك سردين 40 جنيها.

أسعار الأسماك اليوم.. سعر كيلو سمك رنجة 38 جنيها.

أسعار الأسماك اليوم.. سعر كيلو سمك مكرونة 50 جنيها.

أسعار الأسماك اليوم.. يبدأ سعر الجمبري من 150 إلى 450 جنيه.

أسعار الأسماك اليوم.. يتراوح سعر الكابوريا من 75 إلى 155 جنيه تختلف حسب المنطقة.



أسعار الأسماك المجمدة فى مصر

أسعار الأسماك اليوم.. سعر التونة المجمدة 55جنيه

أسعار الأسماك اليوم.. سعر السفرديا المجمدة 60 جنيه

أسعار الأسماك اليوم.. سعر الرنجة المجمدة 65 جنيه

أسعار الأسماك اليوم.. سعر السردين المجمد 70 جنيه.