وزيرة البيئة تعقد اجتماعا لبحث تسهيل انتقال العاملين إلى العاصمة الإدارية

أخبار مصر
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، اجتماعا موسعا مع قيادات الوزارة بحضور رئيسي جهاز شئون البيئة وجهاز تنظيم وإدارة المخلفات، لمناقشة آليات تسهيل انتقال الموظفين إلى العاصمة الإدارية الجديدة، والرد على الشواغل والتساؤلات المطروحة، لتكوين صورة واضحة عن عملية الانتقال والعمل على توصيلها بصورة أفضل لموظفي الوزارة في إطار من الشفافية والمشاركة، وتوضيح الصورة الكاملة لمزايا الانتقال.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن الانتقال إلى مقر الوزارة الجديدة سيوفر مناخ أفضل للعمل والإنتاج، وبإمكانيات أكثر تطورًا ومواكبة لمتطلبات العصر تلبية لمتطلبات التحول الرقمي بما يخلق بيئة مناسبة للعمل، خاصة أن تجاور الوزارات في نفس المكان سيسهل ويسرع وتيرة العمل، بالإضافة إلى تطوير العمل بالوزارة بعد الانتهاء من إعداد الهيكل التنظيمي للوزارة وجهازيها بالتعاون مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

txt

وزيرة البيئة تتابع الإجراءات اللوجيستية المتبعة لتسهيل الانتقال العاصمة الإدارية

txt

وزيرة البيئة تعقد الاجتماع الدورى للمحميات من مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية

وشددت الوزيرة على حرص وزارة البيئة على تذليل العقبات أمام موظفيها لتيسير انتقالهم إلى المقر الجديد واتخاذ الإجراءات المرنة التي تساعدهم على التكيف مع الانتقال، خاصة للسيدات، حيث تم بحث آليات توفير وسائل النقل والمواصلات المناسبة بالتعاقد مباشرة مع الشركات التابعة لوزارة النقل، وتحديد مسارات النقل التي تخفف العبء عن الموظفين.

ومن جانبه، أكد الدكتور على أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة أن الانتقال إلى مقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة خطوة هامة، ستساهم بشكل كبير في تحسين وتيرة العمل، خاصة مع قرب الوزارات من بعضها، كما أعرب الدكتور طارق العربي رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات عن سعادته بالانتقال للعمل في بيئة أكثر تطورا ويسرا للعاملين بما يساهم في زيادة طاقتهم الانتاجية.

وقدمت الدكتورة شيرين فكري مساعدة الوزيرة للتنسيق وتطبيق السياسات البيئية ورئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزيرة، عرضًا لموقف انتقال موظفي الوزارة إلى المقر الجديد، ومواقع تسكينهم، ومواعيد العمل، والترتيبات اللوجستية، والحوافز المقررة للعاملين المنتقلين.

وستقوم الوزيرة بجولة تفقدية للمقر الجديد الأسبوع القادم برفقة رئيسي الجهازين، وقيادات الوزارة لمتابعة موقف الانتقال على الأرض أولا بأول.

وزيرة البيئة البيئة المناخ العاصمة الادارية الجديدة وزارة البيئة
Elfagr.org

مواد متعلقة

كرة الشارع.. متعة ومتنفس لشباب وأطفال مخيمات اللاجئين في غزة (فيديو)

وزيرة البيئة تتابع الإجراءات اللوجيستية المتبعة لتسهيل الانتقال العاصمة الإدارية

وزيرة البيئة تعقد الاجتماع الدورى للمحميات من مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية
ads
ads
ads

الأكثر قراءة

عاجل.. ببكاء هستيري بنات شيرين الطحان في وداع والدتهن

عاجل.. كولر يوجه ضربة قاضية إلى صن داونز بشأن التعاقد مع "المكوك"

عاجل.. مفاجأة كبرى بشأن أزمة أحمد فتوح مع إدارة الزمالك

بعد وفاتها.. ما أبرز أعمال الفنانة شيرين الطحان؟

عاجل.. إنهيار والدة شيرين الطحان أثناء تشييع جثمانها

عاجل.. خطة ذكية من برشلونة للتعاقد مع ميسي

كابوس الشناوي.. الزمالك يقترب من توقيع "قناص الهلال"

مسلسلات رمضان 2023.. أجر صادم لمحمد رمضان في "جعفر العمدة"