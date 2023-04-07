وزيرة البيئة تعقد اجتماعا لبحث تسهيل انتقال العاملين إلى العاصمة الإدارية

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، اجتماعا موسعا مع قيادات الوزارة بحضور رئيسي جهاز شئون البيئة وجهاز تنظيم وإدارة المخلفات، لمناقشة آليات تسهيل انتقال الموظفين إلى العاصمة الإدارية الجديدة، والرد على الشواغل والتساؤلات المطروحة، لتكوين صورة واضحة عن عملية الانتقال والعمل على توصيلها بصورة أفضل لموظفي الوزارة في إطار من الشفافية والمشاركة، وتوضيح الصورة الكاملة لمزايا الانتقال.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن الانتقال إلى مقر الوزارة الجديدة سيوفر مناخ أفضل للعمل والإنتاج، وبإمكانيات أكثر تطورًا ومواكبة لمتطلبات العصر تلبية لمتطلبات التحول الرقمي بما يخلق بيئة مناسبة للعمل، خاصة أن تجاور الوزارات في نفس المكان سيسهل ويسرع وتيرة العمل، بالإضافة إلى تطوير العمل بالوزارة بعد الانتهاء من إعداد الهيكل التنظيمي للوزارة وجهازيها بالتعاون مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

وشددت الوزيرة على حرص وزارة البيئة على تذليل العقبات أمام موظفيها لتيسير انتقالهم إلى المقر الجديد واتخاذ الإجراءات المرنة التي تساعدهم على التكيف مع الانتقال، خاصة للسيدات، حيث تم بحث آليات توفير وسائل النقل والمواصلات المناسبة بالتعاقد مباشرة مع الشركات التابعة لوزارة النقل، وتحديد مسارات النقل التي تخفف العبء عن الموظفين.

ومن جانبه، أكد الدكتور على أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة أن الانتقال إلى مقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة خطوة هامة، ستساهم بشكل كبير في تحسين وتيرة العمل، خاصة مع قرب الوزارات من بعضها، كما أعرب الدكتور طارق العربي رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات عن سعادته بالانتقال للعمل في بيئة أكثر تطورا ويسرا للعاملين بما يساهم في زيادة طاقتهم الانتاجية.

وقدمت الدكتورة شيرين فكري مساعدة الوزيرة للتنسيق وتطبيق السياسات البيئية ورئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزيرة، عرضًا لموقف انتقال موظفي الوزارة إلى المقر الجديد، ومواقع تسكينهم، ومواعيد العمل، والترتيبات اللوجستية، والحوافز المقررة للعاملين المنتقلين.

وستقوم الوزيرة بجولة تفقدية للمقر الجديد الأسبوع القادم برفقة رئيسي الجهازين، وقيادات الوزارة لمتابعة موقف الانتقال على الأرض أولا بأول.