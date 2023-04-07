البورصة اليابانية تسجل مكاسب طفيفة وسط ضعف الين

ارتفع المؤشر نيكي الياباني يوم الجمعة، مقلصا خسائره الأسبوعية، إذ تعززت المعنويات نتيجة ضعف الين وإغلاق وول ستريت على ارتفاع خلال الليل.

وأنهى المؤشر نيكي تعاملات يوم الجمعة مرتفعا 0.17 بالمئة عند 27518.31 نقطة. ومع هذا، ظل بعيدا عن أعلى مستوى سجله في وقت مبكر من الجلسة عند 27591.15 نقطة، وانخفض المؤشر لفترة وجيزة إلى المنطقة الحمراء بعد استراحة منتصف اليوم.

وخسر مؤشر الأسهم اليابانية 1.9 بالمئة خلال الأسبوع الأول من السنة المالية اليابانية الجديدة. ووصل إلى أعلى مستوى في شهر تقريبا عند 28287.42 نقطة يوم الثلاثاء فقط لينزلق بعد ذلك مع الأسهم العالمية إذ غذت موجة من البيانات الاقتصادية الأمريكية الضعيفة المخاوف من الركود.

وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.21 بالمئة إلى 1965.44 نقطة مقلصا خسارته الأسبوعية إلى 1.9 بالمئة.

وتراجع الين، الذي يعد ملاذا آمنا، خلال الليل بعد أن وصل إلى أعلى مستوى له منذ 28 مارس آذار في وقت سابق من الأسبوع، ولم يطرأ عليه تغير يذكر في تداولات اليوم مسجلا 131.805 مقابل الدولار.

وساعد ذلك شركات صناعة السيارات على وجه الخصوص. وارتفع سهما مازدا 1.95 بالمئة وسوبارو 1.33 بالمئة. ومع هذا، تراجع سهم تويوتا 0.38 بالمئة بعدما كشفت الشركة عن تحديث استراتيجية السيارات الكهربائية.

فيما كان سهم شركة سفن اند آي هولدينجز، مشغلة سلسلة 7-إليفن في اليابان، أكبر الخاسرين، إذ هوى أربعة بالمئة بعد أن جاءت نتائج الأرباح مخيبة للآمال.