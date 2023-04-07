مواعيد عرض مساسل تحت الوصاية لـ منى ذكي والقنوات الناقلة

حرصا من بوابة الفجر الإلكترونية للمتابعين، ننشر لكم مواعيد عرض مسلسل «تحت الوصاية»، فئة الـ 15 حلقة المقرر عرضه في النصف الثاني من رمضانن ويتم عر أولى حلقاته اليوم الجمعة.

في النصف الأخير من شهر رمضان ابتداءا من يوم السادس عشر الموافق الجمعة، يبحث الجمهور عن مواعيد العرض الإعادة والقنوات الناقلة.

مسلسل تحت الوصاية

ومن المقرر عرض مسلسل " تحت الوصاية " على قنوات، DMC، وDMC دراما، ومنصة WATCH IT الإلكترونية وشبكة art، حيث أنه من المقرر عرض أولى حلقات العمل في اليوم السادس عشر.

أحداث مسلسل تحت الوصاية

يدور مسلسل "تحت الوصاية" في إطار درامي اجتماعي مشوق، حول سيدة بسيطة تبدأ في مصارعة مشكلات الحياة بعد وفاة زوجها ومسؤوليتها عن طفلين بعد رحيل رب الأسرة.

مسلسل تحت الوصاية

مسلسل تحت الوصاية بطولة منى زكي من فئة المسلسلات ذات الـ15 حلقة فقط، وتدور أحداثه حول "حنان" التي تلعب دورها منى زكي، وهي أرملة وأم لطفلين إحداهما رضيعة، التي تبدأ في السعي خلف ما يحافظ على حياة أبنائها بعد وفاة زوجها، لتقرر امتهان مهنة الصيد لتوفير رزق أطفالها، لكنها تواجه العديد من الأزمات المفاجئة التي تقلب حياتها رأسًا على عقب وتحاول التصدي لها بشتى الطرق.

كواليس مسلسل تحت الوصاية

انتقلت الفنانة منى زكى لمحافظة الاسكندرية خلال الأيام القليلة الماضية للعمل على الانتهاء من تصوير مسلسل تحت الوصاية حيث تم تداول صور لها وهى تسير فى الأسكندرية أمام المحكمة بملابس السجناء، ويأتى مسلسل تحت الوصابة فى النصف الثاني من شهر رمضان بعد عرض مسلسل الصفارة فى النصف الأول من رمضان.

أبطال مسلسل تحت الوصاية

ويشارك في مسلسل " تحت الوصاية " نخبة من الفنانين بينهم، منى زكي، رشدي الشامي، دياب، نهى عابدين، علي الطيب، وتأليف كل من خالد دياب وشيرين دياب، إخراج محمد شاكر خضير.