نقدم لكم في سفرة اليوم السادس عشر من رمضان طريقة تحضير حواوشي وسلطة خضراء وبطاطس لإعداد سفرة رمضان اليوم الموافق 16 من رمضان 1444

الحواوشي

المقادير

لحم غنم مفروم فرما ناعم

بصل مفروم فرما ناعما

خل أبيض ملعقتان كبيرتان

زيت نباتي ملعقتان كبيرتان

ملح ملعقة صغيرة ونصف

فلفل أسود ملعقة صغيرة

بهارات عربية مشكلة

خبز 5 أرغفة

طريقة التحضير

في وعاء، ضعي اللحم، البصل والخلّ.

أضيفي الملح، الفلفل الأسود والبهارات العربية المشكلة. أخلطي المكونات حتى تتداخل.

شكّلي كرات من مزيج اللحم وضعيها في طبق.

إفتحي رغيف من الخبز افردي داخله كرة من مزيج اللحم.

كرّري العملية ختى انتهاء الكمية.

إدهني وجه الأرغفة بالزيت النباتي.

غلّفي كلّ رغيف بورق زبدة وضعيه في صينية فرن.

حمّي الفرن على حرارة 180 درجة مئوية.

أدخلي الصينية إلى الفرن لـ25-30 دقيقة حتى ينضج الحواوشي.

البطاطس المحمرة

المقادير

كيلو بطاطس

فنجان صغير من الخل

ماء

ملح

طريقة تحضير

قطعيها أصابع متساوية

اغلي الماء بالملح ثم بعد الغليان مباشرة

ضعي الخل ضعي البطاطس في الماء المغلي وغطيها واتركيها لخمس دقائق.

يمكنك أن تطفئي النار أو تتركيها تغلي بها لدقيقتين صفي البطاطس من الماء

اقليها بشكل عادي بشرط غزارة الزيت جدًا

السلطة الخضراء