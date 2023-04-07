الزواج (غرفة الرعب)

السلام عليكم ورحمة الله،

أستاذة نيفين.. ببعتلك اليوم بعد ما شكيت هواني على الناس لله.. ومن باب الفضفضة أو المعاونة من حضرتك أرجو إنك تنصحيني بحاجة لأني مش قادرة أعترف لأهلي بمشكلتي"



"أنا إتجوزت مدة سنة وتم الطلاق بصعوبة جدا وفي السنة دي شفت اللي عمري ما كنت اتصور اني اشوفه.. بداية من إنه كان زوج بخيل جدا جدا مرورا بان لسانه سليط وبذيء وبيشتم ويسب الدين كتير.. إلى اكتشافي بالصدفة إنه شاذ جنسيا.. كانت صدمة كبيرة وجاتلي حالة من القرف بس خليتني الصدمة دي اترجم هو كان ليه من اول يوم جواز مش طايقني.. طبعا يمكن حد يسألني طيب اتجوزك ليه ؟ الاجابة بمنتهى السهولة كانت مصلحة مادية.. المهم.. نتيجة اني عشت مع واحد اخلاقة بالقذارة دي ادى إلى تخبطي نفسيا وانا محتاجة اروح لدكتور طب نفس لاني محتاجة ارجع انا زي ما قبل الزيجة المخيفة دي.. فعلا كانت تجربة مخيفة ومربكة.. بس عندي خجل احكي لامي سبب مرواحي لطبيب.. هقولها ايه !! طليقي كان شاذ ؟!



مش عارفة اعمل ايه بس محتاجة نصيحة.. وانا عارفة أو قلتلها هروح عشان معنوياتي مش تمام هي للاسف معندهاش ثقافة الاستعانة بطب نفس اصلا ويمكن تعتبرني اتجننت أو بهلوس مثلا.. هي دماغها كدة وصعب تغييرها.. انا دلوقتي اعمل ايه خصوصا اني رجعت بيت اهلي همة اللي بيصرفوا عليا هقولها عايزة الفلوس في ايه ؟ واللي اعرفه ان سعر الاطباء غالية جدا.. بجد مضايقة ومحتاجة حل ومساعدة.. شكرا جزيلا لك استاذة نيفين.

سامحيني مش هينفع اكتب اسمي.

فضفضة

محررة الصفحة.. نيفين حجازي

للاسف صديقتي العزيزة الشذوذ الجنسي اصبح ظاهرة مما الاحظه من كم الرسائل التي أستقبلها وليس حالات فردية كما لو أن هناك مؤامرة للوصول إلى هذه الدرجة من الفتور الديني والاخلاقي، اما عن ما يخص حرجك من ابلاغ والدتك مما حدث أرى الافضل في إخبارها بكل بساطة لتكون لجوارك داخل الصور.. ويمكنك إخبارها دون الدخول في تفاصيل هي ستفهم وضعك تماما وما تقصدينه والأم هي أكثر من سيستوعبك في مثل هذا الظرف.. من الناحية المادية حاولي تخفيف شعورك بالحساسية الزائدة فالام والاب سكن لك ورحمة وتفاهم وتقدير.. هم أقرب من سيكون في عونك وأكثر من سيشعر بحالك.. حاولي في البداية وبعد شرح وضعك كما اشرت لك ان تضعي خطة لتطوير حياتك ومنها العملية وضعك اليوم ربما يحتاج معنويا ايضا ان تفكري بالعمل منها لاعانتك على تحسين حالتك المزاجية ومنها تبدأين في مرحلة الاستقلال المادي لكن قبل ذلك كله يجب ان تعلمي إنه لا حرج بين الابناء وآباءهم اطلاقا.. هو مجرد شعور بالربكة بشكل عام نتيجة الظروف.. وبمرور الوقت ستجدين ان من مميزات سوء الظروف إنه ا تساهم في الترابط بين الاسر بشكل اكبر لذلك دائما اقول في كل محنة منحة.. ادعو لك بالتوفيق ولا تتراجعي عن فكرة الذهاب إلى طبيب لإنه ا جيدة جدا وانتي في حاجة اليها حقا.

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