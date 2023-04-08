عاجل. أول تعليق من محمود الخطيب بعد تتويج الأهلي بلقب دوري كرة اليد على حساب الزمالك

وجه الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، التهنئة للاعبي الفريق الأول لكرة اليد «رجال» وجهازهم الفني والإداري والطبي بعد الفوز ببطولة دوري المحترفين.

وأشاد رئيس النادي بالأداء المتميز للاعبين وروحهم العالية في المباراة النهائية، التي انتهت قبل قليل وإصرارهم على انتزاع اللقب عن جدارة.



وأكد على تقديره للجهد الكبير الذي بذله اللاعبون والجهاز الفني للفوز ببطولة الدوري، وهو الأمر الذي يحملهم مسئولية كبيرة تجاه ناديهم وجماهيرهم في الفترة القادمة.. لا سيما وأن جماهير الأهلي الوفية لا تتوقف عند الحصول على بطولة، وعادة ما تطلب المزيد والاستمرار في تحقيق الانتصارات والبطولات.

وقال إنه وسط هذه الفرحة لا يجب أن ينسى الجهاز الفني واللاعبون أن هناك تحديات عديدة تنتظرهم في المستقبل القريب تحتاج إلى استعداد قوي وجهد مضاعف لاحتلال المكانة التي تليق بالأهلي وتاريخه.