خواطر فضل ليلة القدر مكتوبة 2023

خواطر ليلة القدر مكتوبة.. تعتبر ليلة القدر من العشرة الأواخر من شهر رمضان الكريم، فهي ليلة يكثر فيها الدعاء والتمني، والتي ينتظرها جميع المسلمين كل عام من شهر رمضان الكريم، لذلك نستعرض لكم بعض الخواطر والرسائل الخاصة في هذه الليلة.

الخاطرة الثانية:

ليلة القدر



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‏في ليلة القدر تنزل الملائكة ومعهم جبريل عليه السلام على عباد الله المؤمنين يشاركونهم عبادتهم وقيامهم ويدعون لهم بالمغفرة والرحمة، بيّن الرسول عليه الصلاة والسلام أنّ ليلة القدر تكون في إحدى الليالي الوترالعشر الأواخر من شهر رمضان، وقد اعتاد



*رسائل عن ليلة القدر الرسالة الأولى:

*عشر ليـالي الرحمـة مرن مسرعـات.

وعشر ليـالي المغفرة هـا هنّ آتيات. *وتليهـن عشر ليـالي من النـار مـعتقات.

*يا رب اجعلني ومن أحبهم فيك ممن رحمتهـم.

*وغفرت لهم ومن النـار أعتقتهـم.



الرسالة الثانية:



‏ها هي العشر الأواخر من الشهر المبارك قد أظلتنا..

وها هي نفحاتها قد هبت علينا ترجو منا..

البر والوفاء والاجتهاد مع الخوف والرجاء..

ها هي تفتح لنا ذراعيها عسى أن نعوض ما فاتنا من أجر..

وأن نجبر ما أصابنا من كسر..

إنها الأيام المباركة التي فيها ليلة هي خير من ألف شهر..

الرسالة الثالثة:

‏بدأت أواخر شهرنا هيا ابدأوا..



خواطر عن ليلة القدر



الخاطرة الأولى:



‏ هي الليلة التي أنزل فيها القرآن الكريم، سميت بهذا الاسم " القدر" لأنها ليلة ذات قدر، أي لها شرف ومنزلة حيث نزل فيها كلام الله، ولهذه الليلة فضل كبير، فقد فضّلها الله سبحانه وتعالى على سائر الليالي، وجعلها خيرًا من ألف شهر، يعطي الله مَن عَبَدَهُ فيها وعمل الخير ثوابًا عظيمًا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "من قام ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدّم من ذنبه".

الخاطرة الثانية:

ليلة القدر



‏

‏في ليلة القدر تنزل الملائكة ومعهم جبريل عليه السلام على عباد الله المؤمنين يشاركونهم عبادتهم وقيامهم ويدعون لهم بالمغفرة والرحمة، بيّن الرسول عليه الصلاة والسلام أنّ ليلة القدر تكون في إحدى الليالي الوترالعشر الأواخر من شهر رمضان، وقد اعتاد المسلمون الاحتفال بإحياء هذه الليلة المباركة في ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان الفضيل، يحيي المسلمون ليلة القدر بذكر الله تعالى وعبادته فيكثرون فيها من الصلاة وتلاوة القرآن الكريم وعمل الخير، ويدعو المسلم بما شاء من طلب الخيرات في الدنيا والآخرة لنفسه ولوالديه ولأهله وللمسلمين، وتقام ليلة القدر في المسجد ويجاز قيامها في البيت.



رسائل عن ليلة القدر

الرسالة الأولى:



-عشر ليـالي الرحمـة مرن مسرعـات.

-وعشر ليـالي المغفرة هـا هنّ آتيات. -وتليهـن عشر ليـالي من النـار مـعتقات.

-يا رب اجعلني ومن أحبهم فيك ممن رحمتهـم.

-وغفرت لهم ومن النـار أعتقتهـم.



الرسالة الثانية:



‏•ها هي العشر الأواخر من الشهر المبارك قد أظلتنا.

•وها هي نفحاتها قد هبت علينا ترجو منا.

•البر والوفاء والاجتهاد مع الخوف والرجاء.

•ها هي تفتح لنا ذراعيها عسى أن نعوض ما فاتنا من أجر.

•وأن نجبر ما أصابنا من كسر.

•إنها الأيام المباركة التي فيها ليلة هي خير من ألف شهر.

الرسالة الثالثة:



•‏بدأت أواخر شهرنا هيا ابدأوا.

•عزمًا جديدًا في رحاب أواخر.

•واستنهضوا جهدًا حميدًا راشدًا.

•ليحل فيكم نور فضل ذاخر.

•فالصوم آذن بالرحيل فشمروا.

•صدق انطلاق للضياء الفاخر..

•‏فستندموا إن فاتكم شهر الهدى.

• في لهو إغفال وسوء تفاخر.