احتل مسلسل تلت التلاتة تريندات جوجل اليوم السبت الموافق 8 أبريل الجاري، جيث نال مسلسل تلت التلاتة على إعجاب الجماهير منذ عرض الحلقة الأولى، وفيما نستعرض معكم ملخص مسلسل تلت التلاتة الحلقة الأولى.

ملخص مسلسل تلت التلاتة الحلقة الأولى

ملخص مسلسل تلت التلاتة الحلقة الأولى.. تصدر مسلسل تلت التلاتة بطولة الفنانة غادة عبدالرازق، محرك البحث جوجل في الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد عرض الحلقة الأولى من العمل.

وتكتشف غادة عبد الرازق خيانة زوجها لها بالحلقة الأولى من المسلسل، حيث تشتكتي فريدة من زوجها لصديقتها وطبيبتها النفسية وتخبرها بأنها أصبحت متوترة بزيادة وأصبحت تأخذ جرعتين من المهدئات والمنوم، خاصة وأن زوجها لديه العديد من المشاكل والديون وغيرها وبعد الانتهاء من الحديث تتركها صديقتها وتذهب، في حين يأتي لها أوردر باسم زوجها أمجد فتذهب له وتكتشف أنه لعنوان آخر، فتتصل بالصيدالية وتأخذ منه العنوان وتذهب لكشفه.

وتذهب فريد إلى العنوان لتجد سمر في الشرفة كأنها كانت تنتظرها فتدخل فريدة في حالة صدمة وتنهار من البكاء، وعندما عاد زوجها تصدمه بمعرفة خيانته لها، وتخبره بأن يترك المنزل أو ستقوم بسجنه.

أبطال مسلسل تلت الثلاتة

مسلسل تلت الثلاتة من بطولة الفنانة غادة عبدالرازق، ومن تأليف هبة الحسيني، وإخراج حسن صالح، وهو مكون من 15 حلقة، وينتمي لنوعية أعمال الغموض والجريمة والتشويق، ويشارك في بطولته كذلك مصطفى درويش، ليلى أحمد زاهر، محمد القس، صلاح عبدالله وعدد آخر من الفنانين.