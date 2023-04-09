انطلاق الأدوار النهائية للدورة الرمضانية للجامعات غدا

تنطلق غدا فعاليات الدورة الرمضانية للجامعات في كرة القدم الخماسية بمشاركة ٣٢ جامعة والتي ينظمها الاتحاد الرياضي للجامعات بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

وقد تم تقسيم الفرق المشاركة في الدورة على ٨ مجموعات حسب التوزيع الجغرافي بحيث تضم كل مجموعة ٤ فرق.

وتضم المجموعة الاولى جامعات حلوان والامريكية والألمانية والمستقبل، كما تضم المجموعة الثانية جامعات بني سويف واسيوط وجنوب الوادي والمنيا، والمجموعة الثالثة جامعات المنصورة وكفر الشيخ وحورس والدلتا، في حين تضم المجموعة الرابعة جامعات القاهرة والالمانية الدولية والقاهرة الجديدة ومعاهد التعليم العالي.. اما المجموعة الخامسة فتضم جامعات بنها والجلالة وبدر والفيوم، والمجموعة السادسة جامعات الاسكندرية والمنوفية والسلام والاكاديمية العربية، كما تضم المجموعة السابعة جامعات عين شمس ومصر للعلوم والنيل و٦ اكتوبر، في حين تضم المجموعة الثامنة جامعات قناة السويس وبورسعيد والسويس والعريش.

وتقام منافسات دور ال ٣٢ (مرحلة القطاعات) اليوم وغدا على ان يتأهل الأول من كل مجموعة إلى الدور النهائي الذي سيقام بين ال ٨ فرق الاوائل خلال الفترة من ١٣ إلى ١٥ ابريل الجاري على ملاعب المدينة الشبابية بالإسكندرية.

وكانت المرحلة الاولى من الدورة قد بدأت منذ بداية شهر رمضان الكريم داخل الجامعات حيث اقيم في كل جامعة دورة بين عدد من الكليات صعد منهم ٣٢ فريقا هم الذين سيشاركون في دور القطاعات ابتداء من اليوم.