وزير الرياضة يكشف عن خطة تطوير المنتخبات الوطنية

الفجر الرياضي
أشرف صبحي
أشرف صبحي

تحدث الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن خطة تطوير المنتخبات الوطنية لكرة القدم خلال الفترة المقبلة.

وقال صبحي في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "فيتوريا سبق وتحدث أن البرتغال لديها 9 متخبات تحت الفريق الأول وهى أحد نماذج التطوير التي نضعها أمامنا".

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وتابع "اتحاد الكرة الحالى منتخب من الجمعية العمومية ولم أجلب هذا أو ذاك للمجلس ونحرص على  العمل دائمًا مع اتحاد الكرة من أجل التقويم".

وواصل "الفترة المقبلة ستشهد تواجد منتخبات 2005 و2007 و2008  واتحاد الكرة لا بد وأن يكون لديه منهج وهدف يعرضه للرأى العام ".

وأضاف وزير الرياضة "فيتوريا وميكالى متواجدان من أجل التطوير وليس فقط تدريب المنتخب الأول والأوليمبي، مصر تتطلع فى المرحلة المقبلة لإستضافة بطولات أكبر من المسابقات الأفريقية وقمنا بتطوير 6 ملاعب فى 2019".

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