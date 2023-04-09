عاجل| زيادات جديدة فى بعض اصناف السجائر

أعلنت الشرقية للدخان اليوم الأحد، زيادات جديدة في اسعار عض اصنافها بالسوق المحلي، بعد ان سبق واقرت زيادات بقيمة من 4 جنيهات.

وقالت الشرقية للدخان في بيان صحفي، إن مجلس إدارتها اعتمد الزيادة الجديدة في اصناف كلا من بال مال و فيسروي؛ لتصل إلى 35 جنيها للعبوة 20 سيجارة بدلا من 33 جنيها سابقا.

الشرقية للدخان ترفع اسعار كيلوبترا:

وكانت أعلنت الشركة الشرقية للدخان زيادة أسعار اصنافها من السجائر في 26 مارس الماضي، حيث ارتفع سعر سجائر البوكس إلى 15 جنيها للمستهلك، وزاد سعر كيلوباتر كينج سايز إلى 23 جنيها، وارتفع سعر كيلوباترا سوفت كوين إلى 24 جنيها، وزاد سعر بوسطن| بلومنت إلى 24 جنيها، وارتفع سعر كيلوباترا بوكس إلى 24 جنيها، وزاد سعر مونديال بجميع انواعها إلى 24 جنيها، وزاد سعر مونديال سويتش إلى 24 جنيها

بينما استقر سعر كيلوباترا بلاك عند 24 جنيها وسعر ماتوسيان سوبر عند 24 جنيها، وزاد سعر فايسروي بال مال إلى 33 جنيها.

ولم توضح الشرقية للدخان اسباب زيادة أسعار السجائر الجديدة، خاصة وإنه ا سبق وان قامت زيادتها بقيمة وصلت إلى 2 جنيها في ديسمبر الماضي