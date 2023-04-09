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ارتفاع أرباح المراعي السعودية بدعم من بدء شهر رمضان

الاقتصاد
البورصة السعودية
البورصة السعودية

ارتفعت أرباح شركة المراعي السعودية في الربع الأول من  2023، بنسبة  50.5% إلى 635.9 مليون ريال مقارنة بالربع المناظر من العام الماضي والذي وصلت فيه الأرباح إلى 422.5 مليون ريال.

 

وارجعت المراعي ارتفاع ارباحها إلى  مكاسب تتعلق بدخول أول 10 أيام من شهر رمضان في الربع الأول الذي يرتفع فيه الطلب على منتجات الالبان والعصائر، بالإضافة إلى دعم لمرة واحدة مقابل إجراءات الأمن الغذائي التي اتخذتها المراعي، ومقدار هذه المكاسب والدعم للمرة الواحدة 149 مليون ريال سعودي، وهو ما يمثل نموًا بنسبة %35 في صافي الربح على أساس سنوي.

 

هذا وارتفعت إيرادات الشركة في الربع الأول من العام الحالي إلى نحو 5 مليارات ريال مقابل 4.5 مليار في الربع المناظر من العام الماضي، أي بارتفاع قدره 12.5%.

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Elfagr.org
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