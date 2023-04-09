مواعيد عرض مسلسل الكبير أوى 7 الحلقة 18 وتفاصيل التركيبة الجديدة

مسلسل الكبير أوى 7 الحلقة 18، دخل الفنان أحمد مكي السباق الرمضان 2023، بجزء جديد من مسلسله الناجح "الكبير قوي" حيث يقدم حاليا جزءه السابع، مستعينا بـ "مربوحة" التي خلفت النجمة دنيا سمير غانم، التي رفضت الاشتراك في الجزء السادس نظرا للظروف السيئة التي كانت تمر بها عقب وفاة والديها والتي نالت إعجاب الكثيرين.

مسلسل الكبير أوى 7 الحلقة 18

ويبحث الكثيرون عن مواعيد عرض مسلسل الكبير أوى 7 الحلقة 18 لمعرفة ما ستؤول إليه أحداث العمل الدرامي الذي يأي في إطار كوميدي ولاقى إعجاب الكثيرين، ولا سيما بعدما انتهت الحلقة 17 على افتتاح أحداثه المثيرة والتي عرضت يوم أمس.

أحداث مسلسل الكبير أوى 7 الحلقة 18

وشهدت أحداث ما قبل عرض مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 18 إثارة ومتعة كبيرة، بعدما ذهب دكتور ربيع "بيومى فؤاد" والكبير "أحمد مكى" إلى البروفيسور شرشابى "حمزة العيلى" لمساعدتهما وإيجاد حل فى تركيبة جديدة لعودة العترة إلى جسمه الطبيعى بعد تحوله إلى رجل عجوز، في قالب كوميدي مميز.

ومن المقرر أن يحمل مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 18 أحداثا مثيرة، ولا سيما بعد اشتعال الأحداث خلال الحلقات الـ17 التي سبق عرضها، والتي نالت اهتمام وإعجاب الكثيرين، من محبي سلسلة هذا العمل الدرامي ونجمهم المفضل أحمد مكي.

ظروف ما قبل عرض مسلسل الكبير أوى 7 الحلقة 18

كما استغل جونى الأخبار التى ترددت فى المزاريطة بمشاركة سيد سكوبار زعيم العصابة فى المسرحية وطلب من العترة بشكله الكبير أن يتقمص شخصية سيد سكوبار من أجل أن تحقق المسرحية نجاح ليكشف مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 18 ما ستؤول إليه الأمور.

موعد عرض مسلسل الكبير أوى 7 الحلقة 18

ويعرض مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 18 في تمام الـ6:15 مساء عبر فضائية أون بتوقيت القاهرة الـ7:15 بتوقيت المملكة العربية السعودية، كما يعرض عبر "واتش إت" طوال شهر رمضان المبارك.

أبطال مسلسل الكبير قوي 7

ويقوم النجم أحمد مكي ببطولة مسلسل "الكبير أوي 7" ومعه نخبة من ألمع نجوم الدراما المصرية، على رأسهم رحمة أحمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، سماء ابراهيم، حاتم صلاح وغيرهم من الفنانين، إضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف.