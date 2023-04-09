مشاهدة مباراة ليفربول وأرسنال بث مباشر يلا شوت الآن في الدوري الإنجليزي

مشاهدة مباراة ليفربول وأرسنال بث مباشر يلا شوت الآن في الدوري الإنجليزي ، يدخل فريق ليفربول بقيادة نجمه محمد صلاح مواجهة صعبة اليوم الأحد عندما يلتقي ليفربول مع أرسنال في الجولة الثلاثين لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز على أرض ملعب استاد أنفيلد.

وتقدم الفجر الرياضي متابعة لأهم الأحداث ما قبل مباراة ليفربول وأرسنال، وموعد مباراة ليفربول وأرسنال، والقنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد أرسنال، ومتابعة لحظة بلحظة لأهم أحداث مباراة ليفربول وأرسنال.

ترتيب ليفربول وأرسنال في الدورى الإنجليزي قبل مواجهتهما اليوم

يحتل فريق أرسنال المركز الأول في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 72 نقطة، في المقابل يحتل فريق ليفربول المركز الثامن في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 43 نقطة.

تعرف على هداف ليفربول وهداف أرسنال قبل مواجهتهما اليوم

يتصدر محمد صلاح قائمة هدافي فريق ليفربول هذا الموسم في بطولة الدوري الإنجليزى برصيد 12 هدفًا وفي المقابل يحتل جابرييل مارتينيللي قائمة هدافي فريق أرسنال برصيد 13 هدفًا.

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موعد مباراة ليفربول وأرسنال اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز

يلعب ليفربول ضد أرسنال اليوم في الجولة الثلاثين لبطولة الدوري الإنجليزي عند الساعة الرابعة والنصف عصرًا بتوقيت تونس، والجزائر، والمغرب، وعند الساعة الخامسة والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة- مصر، والسودان، والأردن، وجنوب إفريقيا، وعند الساعة السادسة والنصف مساء، بتوقيت مكة المكرمة- السعودية، والبحرين، وقطر، والكويت، وعمان، وعند الساعة السابعة والنصف مساء، بتوقيت دولة الإمارات المتحدة- دبي وأبوظبي.

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رابط مباشر لمشاهدة مباراة ليفربول وارسنال| اضغط هنــــا

كيفية مشاهدة مباراة ليفربول وأرسنال اليوم ومعلق المباراة؟

من المقرر أن تنقل قناة بي إن سبورتس، مباراة ليفربول وأرسنال اليوم الأحد في الجولة الثلاثين لبطولة الدوري الإنجليزي، والمقرر لها،الساعة الخامسة والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة- مصر، وسيقوم حسن العيدروس، بالتعليق على أحداث المباراة.

تشكيل ليفربول المتوقع ضد أرسنال اليوم في الدوري الإنجليزي

من المنتظر أن يلعب يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول ضد أرسنال بالتشكيل التالى:

حراسة المرمى: اليسون بيكر

خط الدفاع: أندي روبرتسون، إبراهيما كوناتي، فان دايك، ترينت ألكسندر أرنولد

خط الوسط: فابينيو، هارفي إليوت، هندرسون

خط الهجوم: داروين نونيز، محمد صلاح، جاكبو

تشكيل أرسنال المتوقع ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي

من المنتظر أن يلعب فريق أرسنال ضد ليفربول اليوم بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: رامسديل

خط الدفاع: زينشينكو، روب هدلدينج، جابرييل، بن وايت

خط الوسط: تشاكا، بارتي، ساكا، أوديجارد

خط الهجوم: مارتينيلي، جابرييل جيسيوس