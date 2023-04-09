مشاهدة مباراة ليفربول وارسنال بث مباشر يلا شوت اليوم في الدوري الانجليزي 2023 YALLA SHOOT

مشاهدة مباراة ليفربول وارسنال بث مباشر يلا شوت اليوم في الدوري الانجليزي 2023 YALLA SHOOT، سيكون عشاق الساحرة المستديرة على موعد مع الإثارة والمتعة عندما يستضيف ليفربول نظيره أرسنال في القمة المرتقبة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

مشاهدة مباراة ليفربول وارسنال بث مباشر يلا شوت اليوم في الدوري الانجليزي 2023 YALLA SHOOT، ويحتضن ملعب آنفيلد قمة ليفربول وآرسنال في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء الأحد في الجولة الثلاثين من الدوري الإنجليزي.

مشاهدة مباراة ليفربول وارسنال بث مباشر يلا شوت اليوم في الدوري الانجليزي 2023 YALLA SHOOT، ويواصل أرسنال فرضة هيمنته على صدارة بريميرليج برصيد 72 نقطة، ويحتل ليفربول المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 43 نقطة من 12 فوز و9 هزائم و7 تعادلات.

ونستعرض لكم 9 حقائق قبل مواجهة ليفربول وأرسنال في "بريميرليج":

- يورجن كلوب على بُعد فوز وحيد لتحقيق 100 انتصار بالدوري في ملعب "آنفيلد" كمدرب لليفربول، وتحقق هذا الرقم من قبل توم واتسون وبيل شانكلي وبوب بيزلي فقط.

- تم تسجيل 180 هدفًا في مواجهات الدوري الإنجليزي الممتاز بين الناديين، وهو أكبر عدد من الأهداف تشهده مباراة تجمع فريقين في البطولة.

- لم يكن هناك سوى تعادل واحد دون أهداف في المواجهات الـ45 الأخيرة في الدوري، والتي جاءت في عام 2015 على ملعب الإمارات.

- فقط روبي فاولر (12) سجل أهدافًا لليفربول ضد آرسنال في جميع المسابقات أكثر من روبرتو فيرمينو (10).

- سجل فيرمينو 10 أهداف في 14 مباراة بالدوري، ولم يسجل أي لاعب من ليفربول المزيد ضد آرسنال في تاريخ الدوري.

- سجل ديوجو جوتا سبعة أهداف ضد أرسنال، وهو أكبر عدد يسجله ضد أي فريق بقميص ليفربول، بمتوسط هدف كل 73 دقيقة.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ليفربول وارسنال| اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ليفربول وارسنال| اضغط هنــــا

- في آخر تسع مباريات في آنفيلد مع آرسنال، سجل ليفربول ثلاثة أهداف على الأقل في ثمانية منهم، وسجل هدفين في المباراة الآخرى.

- في 14 مباراة سابقة في الدوري أمام أرسنال، حقق كلوب تسعة انتصارات وثلاثة تعادلات وهزيمتين فقط.

- 9 من أصل 10 هاتريك سجلها ليفربول ضد آرسنال جاءت على ملعب آنفيلد.