بث مباشر ليفربول وآرسنال يلا شوت || مشاهدة مباراة ليفربول وفولهام بث مباشر اليوم في البريميرليج يلا شوت yalla shoot

بث مباشر ليفربول وآرسنال يلا شوت || مشاهدة مباراة ليفربول وفولهام بث مباشر اليوم في البريميرليج يلا شوت yalla shoot

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بوابة الفجر

بث مباشر ليفربول وآرسنال يلا شوت || مشاهدة مباراة ليفربول وفولهام بث مباشر اليوم في البريميرليج يلا شوت yalla shoot  ، يلتقي ليفربول ضيفه آرسنال، مساء اليوم الأحد، على ملعب "أنفيلد" ضمن منافسات الجولة 30 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
 


ويفتقد ليفربول في مباراة اليوم خدمات نابي كيتا وكالفين رامزي، بينما سيدخل آرسنال اللقاء مفتقدا تومياسو، نيكيتياه، وويليام ساليبا.

بث مباشر ليفربول وآرسنال يلا شوت || مشاهدة مباراة ليفربول وفولهام بث مباشر اليوم في البريميرليج يلا شوت yalla shoot  ، ويحتل آرسنال صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز بـ72 نقطة، بينما يأتي ليفربول في المرتبة الثامنة بـ43 نقطة.



ووفقا لشبكة "هو سكورد"، فإن التشكيل المتوقع لليفربول وآرسنال في مباراة اليوم، ستكون كالآتي:

ليفربول

حارس المرمى: أليسون بيكر.

الدفاع: روبرتسون - فان دايك - كوناتي - ألكسندر أرنولد.

الوسط: فابينيو - هندرسون - ميلنر.

الهجوم: ديوجو جوتا -كود جاكبو - محمد صلاح.

آرسنال

حارس المرمى: رامسديل.

الدفاع: بن وايت - هولدينج - جابرييل - زينتشينكو.

الوسط: أوديجارد - بارتي - تشاكا.

الهجوم: ساكا - جيسوس - تروسارد.

وكانت مباراة الدور الأول بين الفريقين، على ملعب "الإمارات" هذا الموسم، قد انتهت بفوز آرسنال بنتيجة 3-2.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ليفربول وارسنال| اضغط هنــــا

 

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ليفربول وارسنال| اضغط هنــــا


ويمتلك آرسنال 72 نقطة في المركز الأول، في حين يحتل ليفربول المركز الثامن برصيد 43 نقطة.

موعد مباراة ليفربول وآرسنال اليوم
من المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، السادسة والنصف بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة ليفربول وآرسنال
تُذاع المباراة عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ليفربول وارسنال| اضغط هنــــا

 

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ليفربول وارسنال| اضغط هنــــا

 

بث مباشر ليفربول وآرسنال يلا شوت || مشاهدة مباراة ليفربول وفولهام بث مباشر اليوم في البريميرليج يلا شوت yalla shoot 

بث مباشر ليفربول وآرسنال يلا شوت || مشاهدة مباراة ليفربول وفولهام بث مباشر اليوم في البريميرليج يلا شوت yalla shoot 

بث مباشر ليفربول وآرسنال يلا شوت || مشاهدة مباراة ليفربول وفولهام بث مباشر اليوم في البريميرليج يلا شوت yalla shoot 

بث مباشر ليفربول وآرسنال يلا شوت || مشاهدة مباراة ليفربول وفولهام بث مباشر اليوم في البريميرليج يلا شوت yalla shoot 

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