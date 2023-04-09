مشاهدة مباراة ليفربول وآرسنال بث مباشر Liverpool vs. Arsenal يلا شوت اليوم في الدوري الإنجليزي

مشاهدة مباراة ليفربول وآرسنال بث مباشر Liverpool vs. Arsenal يلا شوت اليوم في الدوري الإنجليزي

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بوابة الفجر

مشاهدة مباراة ليفربول وآرسنال بث مباشر Liverpool vs. Arsenal يلا شوت اليوم في الدوري الإنجليزي، يستضيف فريق ليفربول نظيره أرسنال الخامسة والنصف مساء اليوم الأحد، على ملعب "أنفيلد"، في قمة الجولة الـ 30 من مسابقة الدوري الإنجليزي الموسم الجاري 2022-2023.

يعتلي فريق أرسنال جدول ترتيب الدوري الإنجليزي هذا الموسم برصيد 72 نقطة وبفارق 8 نقاط عن مانشستر سيتي الوصيف، لكن لا يزال هناك جولة مؤجلة للسيتيزنز فيما يأتي ليفربول في المركز الثامن برصيد 43 نقطة.

يبحث فريق أرسنال عن الفوز التاسع على التوالي في بطولة الدوري الإنجليزي، بعد أن حقق 8 إنتصارات متتالية أخرها إكتساح ليدز يونايتد برباعية مقابل هدف في الجولة الـ 29 من مسابقة البريميرليج.

مشاهدة مباراة ليفربول وآرسنال بث مباشر Liverpool vs. Arsenal 

ومنذ السقوط أمام مان سيتي بنتيجة 1-2، في الجولة الـ 12 المؤجلة من الدوري الإنجليزي، لم يخسر أرسنال في المسابقة حتي الأن.

يتطلع فريق أرسنال بقيادة ميكيل أرتيتا إلي تحقيق الفوز على ليفربول، من أجل مواصلة البقاء على رأس جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، والهروب من الملاحقة المستمرة للسيتي.

يستهدف أرتيتا عدم الإخفاق في أي مباراة قادمة بالدوري الإنجليزي، حيث يتبقي لأرسنال 9 جولات على تحقيق حلم لقب البريميرليج الغائب عن خزائن النادي منذ الحصول على في موسم 2003-2004.

في المقابل، يسعي ليفربول المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري محمد صلاح، إلي العودة للإنتصارات في الدوري الإنجليزي، بعد الفشل في تحقيق أي فوز خلال أخر 3 جولات بالمسابقة المحلية.

مشاهدة مباراة ليفربول وآرسنال بث مباشر 

خسر ليفربول أمام بورنموث 0-1 في الجولة الـ 27 من مسابقة البريميرليج، ثم سقط 1-4 أمام مانشستر سيتي في الجولة الـ 28، وتعادل سلبيًا أمام تشيلسي في الجولة الـ 29.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ليفربول وارسنال| اضغط هنــــا

 

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ليفربول وارسنال| اضغط هنــــا

 

ولم يفقد فريق ليفربول الأمل في إنهاء موسم الدوري الإنجليزي بالمربع الذهبي، من أجل حجز مقعدًا في دوري أبطال أوروبا الموسم القادم.

ويبتعد فريق ليفربول عن مانشستر يونايتد صاحب المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بـ 10 نقاط.

 ليفربول وآرسنال بث مباشر 

يأمل ليفربول في الخروج من الموسم الحالي، بضمان مقعدًا أوروبيًا في اليوروبا ليج الموسم المقبل، إن لم يستطيع اللحاق بدوري أبطال أوروبا، خاصة وأنه يستعد للخروج بموسم صفري دون تحقيق أي لقب على المستوي المحلي والأوروبي.

تذاع مباراة ليفربول ضد أرسنال في قمة الجولة الـ 30 من الدوري الإنجليزي، على قناة beIN Sports 1 HD Premium.

 

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ليفربول وارسنال| اضغط هنــــا

 

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ليفربول وارسنال| اضغط هنــــا

 

مشاهدة مباراة ليفربول وآرسنال بث مباشر Liverpool vs. Arsenal يلا شوت اليوم في الدوري الإنجليزي

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