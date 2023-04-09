تخصيص 62 قطعة أرض بـ20 مدينة جديدة لإقامة مشروعات خدمية متكاملة



وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بحضور عدد من الأعضاء، والعدد الآخر عبر تقنية الفيديو كونفرانس، على تخصيص 62 قطعة أرض بـ20 مدينة جديدة، لإقامة مشروعات بأنشطة متنوعة، بها (عمرانى متكامل – عمرانى مختلط – مدارس – حضانات – أندية اجتماعية – مستشفى – مخبز – مكتب بريد، وأنشطة طبية وتجارية وإدارية وسكنية وصناعية، وغيرها)

وقال الدكتور عاصم الجزار: فى مدينة القاهرة الجديدة، تم تخصيص 5 قطع أراضٍ، بأنشطة (عمرانى متكامل – تجاري إدارى – مدارس)، وفى مدينة 6 أكتوبر، تم تخصيص 5 قطع أراضٍ، بأنشطة (عمرانى مختلط – تجاري إدارى – طبى – محطة خدمة وتموين سيارات)، وفى مدينة العاشر من رمضان، تم تخصيص قطعة أرض، بنشاط صناعي، وفى مدينة الشيخ زايد، تم تخصيص 4 قطع أراضٍ، بأنشطة (تجارى إدارى – طبى)، وفى مدينة السادات، تم تخصيص قطعتى أرض، بنشاط (تجارى إدارى – صناعي).



وأضاف وزير الإسكان: فى مدينة بدر، تم تخصيص 8 قطع أراضٍ، بأنشطة (تجارى إدارى – قاعة أفراح)، وفى مدينة الشروق، تم تخصيص 4 قطع أراضٍ، بأنشطة (تجارى – إدارى – طبى – حضانة)، وفى مدينة 15 مايو، تم تخصيص قطعتى أرض، بنشاط (مستشفى – مدرسة)، وفى مدينة برج العرب الجديدة، تم تخصيص 4 قطع أراضٍ، بأنشطة (عمرانى متكامل – صناعي)، وفى مدينة دمياط الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض، بنشاط حضانة.



وأوضح الدكتور عاصم الجزار، أنه فى مدينة أكتوبر الجديدة، تم تخصيص 4 قطع أراضٍ، بأنشطة (تجارى – صناعي)، وفى مدينة المنصورة الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض، بنشاط طبى، وفى مدينة النوبارية الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض، بنشاط تجارى، وفى مدينة الفيوم الجديدة، تم تخصيص قطعتى أرض، بنشاط (تجارى سكني – عمرانى مختلط)، وفى مدينة سوهاج الجديدة، تم تخصيص 7 قطع أراضٍ، بأنشطة (عمرانى متكامل –تجارى إدارى سكني – طبى – ناد اجتماعى – مركز خدمة سيارات).



وأشار الوزير إلى أنه فى مدينة أسيوط الجديدة، تم تخصيص 6 قطع أراضٍ، بأنشطة (سكنى تجارى إدارى – مخبز)، وفى مدينة أسوان الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض، بنشاط (سكنى تجارى إدارى)، وفى مدينة أخميم الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض، بنشاط محطة خدمة وتموين سيارات، وفى مدينة العبور الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض، بنشاط مكتب بريد، وفى مدينة قنا الجديدة، تم تخصيص قطعتى أرض، بنشاط (عمرانى مختلط).

