عاجل| الافراج عن كميات جديدة من الاعلاف بالسوق لاستقرار اسعار الدواجن والبيض

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا مع السيد/ حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والسيد/ السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي؛ لمتابعة موقف توفير احتياجات السوق المحلية من الأعلاف والذرة الصفراء وفول الصويا.

وخلال الاجتماع، عرض وزير الزراعة تقريرًا حول كميات الأعلاف المطلوبة خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا على الحاجة لتوفير كميات كافية تلبي احتياجات مزارع الدواجن، وتسمح بحدوث انخفاضات في أسعار الأعلاف، بما يدعم الإنتاج المحلي من الدواجن وبيض المائدة، ويحول دون ارتفاع أسعارها.

وتم التوافق، في ختام الاجتماع، على قيام القطاع المصرفي بإجراءات سريعة لتوفير موارد النقد الأجنبي اللازمة لزيادة كميات الأعلاف في السوق المحلية، وتسريع إجراءات الإفراج عن شحنات الذرة الصفراء وفول الصويا؛ من أجل الحفاظ على استمرارية دورات إنتاج الدواجن في المزارع، وتفادي أية انقطاعات في الإنتاج.

أسعار الدواجن والبيض:

سجلت أسعار الدواجن تراجعت فى السوق المحلي اليوم الأحد بقيمة جنيها واحدا، بينما حققت اسعار البيض زيادات جديدة، حيث تأخر الافراج الجمركي عن الاعلاف أدى إلى ارتفاع تكاليف الانتاج على مربي البيض حسب اتحاد الدواجن.

أسعار البيض والدواجن:

وسجلت أسعار البيض زيادات جديدة بارض المزرعة بقيمة وصلت إلى جنيها واحد وذالك بعدما ارتفعت الأمس بقيمة 2 جنيها:

وأدت اسعار زيادات الجديدة إلى ارتفاع اسعار البيض بالمزرعة إلى مستويات الاتية:

زاد سعر طبق البيض الأبيض إلى 100.75 جنيها.

وارتفع سعر طبق البيض الأحمر إلى 100.75 جنيها.

ارتفع اسعار طبق البيض البلدي 103.75 جنيها.

وال ثروت الزيني نائب رئيس اتحاد الدواجن، إن أسعار البيض تشهد ارتفاعات تاثرا بزيادة اسعار الاعلاف مع تاخر الافراج الجمركي عنها بالموانئ، مشيرا إلى أن البيض كان يباع باقل من تكلفة بعد تراجع القوي الشرائية للمواطنين؟

وتصل اسعار البيض للبيع في الاسواق بالنسبة للمواطنين ما بين 110 إلى 115 جنيها حسب وزن البيض، وجودتها.

وعلى عكس ارتفاع أسعار البيض، شهدت اسعار الدواجن تراجعا بقيمة جنيها واحدا لتصل في أرض المزرعة إلى 69 جنيها مقابل 70 جنيها امس.

وجاءت اسعار الدواجن بالاسواق كالاتي:

استقر سعر الدواجن عند 77 جنيها.

واستقر سعر كيلو الوراك عند 81 جنيها.

واستقر سعر كليو الفراخ البانية عند 81 جنيها.

واستقر سعر كيلو الكبد والقوانص عند 70 جنيها.

واستقر سعر الهياكل عند 40 جنيها.

جنهاوعلى صعيد اسعار الكتكوت فقد شهدت ايضا انخفاضًا، ليتراوح بين 6 إلى 7 جنيها، بعدما كان وصل إلى 30 جنيها خلال الفترة الماضية، وذالك لارتفاع اسعار الاعلاف الذي ادي إلى تراجع الاقبال على شرائه.