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بث مباشر.. مشاهدة مباراة ليفربول وآرسنال اليوم في الدوري الانجليزي يلا شوت

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بوابة الفجر

بث مباشر.. مشاهدة مباراة ليفربول وآرسنال اليوم في الدوري الانجليزي يلا شوت ، يستقبل ليفربول نظيره آرسنال في قمة مرتقبة على ملعب آنفيلد روود، بالجولة 30 من الدوري الانجليزي الممتاز، ضمن مباريات اليوم الأحد 9 أبريل، الثامن عشر من شهر رمضان المعظم.

يعود ليفربول إلى مكانه المُحبب آنفيلد روود بعد غياب لثلاث جولات، فقد فيها 8 نقاط ثمينة للغاية، بخسارتين امام بورنموث ثم مانشستر سيتي، قبل ان يتعادل مع تشيلسي في الظهور الأخير.

ويطمح الريدز في الثأر من آرسنال ورد هزيمة الدور الأول، بتحقيق الفوز على أمل تحقيق المزيد من النتائج الإيجابية، وخطف بطاقة التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ويتواجد ليفربول في المركز الثامن بجدول ترتيب البريميرليغ، وفي رصيده 43 نقطة من 28 مباراة، ويفصله 3 نقاط عن السابع برايتون (لعب 28)، و4 نقاط عن السادس أستون فيلا (لعب 30)، و10 نقاط عن الخامس توتنهام (لعب 30)، و13 نقطة عن الرابع مانشستر يونايتد والثالث نيوكاسل (لعبا 29).
 

في المقابل، سيبحث آرسنال عن فك عقدته في آنفيلد وتحقيق الفوز الغائب منذ 11 سنة، والثامن تواليًا في الدوري الانجليزي، لمواصلة الابتعاد بالصدارة عن ملاحقه مانشستر سيتي الذي فاز أمس على ساوثامبتون بنتيجة 4-1.

ويتربع آرسنال على صدارة لائحة الترتيب برصيد 72 نقطة من أصل 29 مباراة خاضها قبل مواجهة ليفربول اليوم، ويأتي مانشستر سيتي في المركز الثاني برصيد 67 نقطة من 29 مباراة، مع إمتلاكه لقاء مؤجل.

بث مباشر يلا شوت ليفربول ضد آرسنال
 

ينقل بث مباشر ليفربول وآرسنال على قناة بي إن سبورتس القطرية beIN Sports 1 HD Premium، بصوت المعلق الرياضي اليمني “حسن العيدروس”.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ليفربول وارسنال| اضغط هنــــا

 

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ليفربول وارسنال| اضغط هنــــا

وتبدء مباراة ليفربول وآرسنال بصافرة من الحكم الإنجليزي “بول تيرني”، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، السادسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، 15:30 بتوقيت جرينتش.

تفوق ليفربول على آرسنال في آخر 5 مواجهات جمعت الفريقين في الدوري الانجليزي الممتاز، بتحقيق 4 انتصارات، مقابل خسارة وحيدة كانت في الدور الأول من الموسم الجاري على استاد الإمارات بنتيجة 3-2.

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