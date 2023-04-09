بث مباشر ليفربول وآرسنال يلا شوت | مشاهدة مباراة ليفربول وآرسنال بث مباشر اليوم يلا كورة في الدوري

بث مباشر ليفربول وآرسنال يلا شوت | مشاهدة مباراة ليفربول وآرسنال بث مباشر اليوم يلا كورة في الدوري ، مباراة ليفربول وأرسنال اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز ينتظرها الملايين من عشاق كرة القدم الإنجليزية بصفة عامة وعشاق فريق ليفربول الذى يلعب في صفوفه الفرعون المصري محمد صلاح

ويلتقي لفربول ضد أرسنال في الجولة الثلاثين لبطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم في مباراة صعبة على الفريقين، ففريق ليفربول يهمه تحسين موقفه في ترتيب الدوري الإنجليزي حيث يحتل ليفربول المركز الثامن في ترتيب الدوري الإنجليزيي برصيد 43 نقطة، في حين يحتل فريق أرسنال المركز الأول في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 72 نقطة، ويهم أرسنال الفوز اليوم على ليفربول من أجل مواصلة التربع على القمة

موعد مباراة ليفربول وأرسنال في الدوري الإنجليزي

يلتقي ليفربول ضد أرسنال اليوم عند الساعة الرابعة والنصف عصرًا بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، والساعة الخامسة والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة- مصر والسودان والأردن وجنوب إفريقيا، والساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة- السعودية والبحرين وقطر والكويت وعمان، والساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت دولة الإمارات المتحدة- دبي وأبوظبي.

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رابط مباشر لمشاهدة مباراة ليفربول وارسنال| اضغط هنــــا

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وأرسنال في الدوري الإنجليزي

ستنقل قناة بي إن سبورتس مباراة ليفربول ضد أرسنال اليوم في الجولة الثلاثين لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز والمقرر لها عند الساعة الخامسة والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة- مصر

معلق مباراة ليفربول ضد أرسنال في الدوري الإنجليزي

أعلنت إدارة قناة بي إن سبورتس أن حسن العيدروس سيوقم بالتعليق على أحداث مباراة ليفربول وأرسنال اليوم في الجولة الثلاثين لبطولة الدوري الإنجليزي والمقرر لها عند الساعة الخامسة والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة- مصر.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ليفربول وارسنال| اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ليفربول وارسنال| اضغط هنــــا

ملعب مباراة ليفربول ضد أرسنال اليوم

يستضيف ملعب ستاد أنفيلد مباراة اليوم بين ليفربول وأرسنال في الجولة الثلاثين لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز والمقرر لها عند الساعة الخامسة والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة