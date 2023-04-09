يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول وارسنال بث مباشر الدوري الإنجليزي اليوم

يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول وارسنال بث مباشر الدوري الإنجليزي اليوم، بث مباشر لمباراة مباراة ليفربول ضد ارسنال والقنوات الناقلة في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز والتي تقام اليوم الأحد.

تابع بث مباشر لمباراة ليفربول وارسنال من هنا:

ق1:

وتأتي المباراة بين ليفربول وأرسنال اليوم الأحد 9 ابريل 2023 ضمن منافسات الجولة الـ 30 من عمر البريميرليج، وتقام مباراة ليفربول ضد ارسنال اليوم الأحد في الدوري الإنجليزي على أرض ملعب استاد «الأنفيلد» في مدينة ليفربول.

يدخل ليفربول المباراة بمعنويات منخفضة في ظل نتائجه السيئة في الفترة الماضية ويتحفز لتحقيق الفوز على أمل إنهاء المسابقة ضمن المربع الذهبي وتحقيق الهدف الصعب الذي يصبو إليه حاليًا.

كما يرغب أرسنال في الثأر من كتيبة الجانرز بعدما خسر أمامهم في مباراة الدور الأول بين الفريقين على ملعب الإمارات بنتيجة 3-2 بعد مباراة قوية ومثيرة.

فيما يخطط أرسنال لتحقيق الفوز من أجل مواصلة الابتعاد في صدارة جدول الترتيب والحفاظ على فارق الـ 5 نقاط مع مطاردة حامل اللقب مانشستر سيتي.

ونتعرف في التقرير التالي على كل ما يخص مباراة ليفربول وأرسنال من حيث الموعد والقنوات الناقلة للمباراة والتشكيل وكافة التفاصيل الخاصة بهذه المواجهة الصعبة والقوية:



موعد مباراة ليفربول ضد ارسنال في الدوري الإنجليزي

تنطلق مباراة ليفربول ضد ارسنال في الدوري الإنجليزي الساعة 5:30 مساء بتوقيت القاهرة وعند الساعة 6:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة والمملكة العربية السعودية، وعند الساعة 7:30 مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة لـ مباراة ليفربول ضد ارسنال في الدوري الإنجليزي

سيتم بث مباراة ليفربول ضد ارسنال في الدوري الإنجليزي عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري للبطولة في إفريقيا والشرق الأوسط

ويتم نقل مباراة ليفربول وأرسنال عبر قناة

بي إن سبورتس 1 أتش دي بريميوم beIN Sports 1 HD Premium

قنوات آخرى مجانية تنقل مباراة ليفربول ضد ارسنال في الدوري الإنجليزي

Sky Sports Main Event UK

Diema Sport 2 HD

SuperSport Maximo 1

beIN Sports HD 1 English

Eleven Sports 1 HD portugal

Spiler 1 TV

beIN Sports Connect

SuperSport Premier League

Setanta Sports Ukraine HD



ليفربول وارسنال

شاهد أهداف مباراة ارسنال وليفربول (3-2)

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ليفربول وارسنال| اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ليفربول وارسنال| اضغط هنــــا



معلق مباراة ليفربول ضد ارسنال في الدوري الإنجليزي

يقوم المعلق الرياضي الشهير حسن العيدروس بالتعليق على أحداث مباراة ليفربول ضد ارسنال في الدوري الإنجليزي.

ترتيب ليفربول وارسنال في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي

ويحتل ليفربول قبل مباراة اليوم المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 43 نقطة، أما فريق ارسنال فيتربع على القمة وله 72 نقطة.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ليفربول وارسنال| اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ليفربول وارسنال| اضغط هنــــا

تشكيل ليفربول المتوقع ضد ارسنال

في حراسة المرمى: أليسون بيكر.

في خط الدفاع: إبراهيما كوناتي وفيرجيل فان دايك وإندي روبرتسون وترينت ألكسندر أرنولد.

في خط الوسط: هارفي إليوت وفابينيو وجوردان هيندرسون.

في خط الهجوم: محمد صلاح وديوجو جوتا داروين نونيز.