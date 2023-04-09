كورة أون لاين.. بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وآرسنال اليوم يلا شوت رابط ماتش ليفربول اليوم، تتجه أنظار عشاق كرة القدم الإنجليزية صوب أرضية ملعب آنفيلد لمشاهدة مباراة ليفربول وارسنال، مساء اليوم الأحد 9 أبريل، لحساب فعاليات الأسبوع الـ 30 من بطولة الدوري الإنجليزي.

مشاهدة مباراة ارسنال وليفربول بث مباشر اليوم، وذلك مع انطلاق صافرة البداية المقرر لها في تمام الساعة 5:30 مساءً بتوقيت القاهرة، أي السادسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، وستنقل مواجهة آرسنال ضد ليفربول على الهواء عبر قناة بي إن سبورت HD1 بريميوم بأداء صوتي للمعلق حسن العيدروس.

صراع مرتقب وشرس يجمع بين العملاقين في قمة الدولة الحالية بالبريميرليج، فكل فريق يبحث عن الفوز من أجل تحقيق مراده.

فآرسنال الذي يسير بخطى ثابة نحو لقب الدوري الإنجليزي، يظهر بصورة مميزة وأداء رائع منذ بداية المسابقة، فهو يستهدف الحفاظ على صدارة جدول الترتيب الذي يحتلها برصيد 72 نقطة وبفارق 5 نقاط عن الوصيف مانشستر سيتي بشكل مؤقت.

وكان المدفعجية قد تمكن من تحقيق الفوز في الجولة الماضية على ليدز يونايتد برباعية مقابل هدف وحيد، ليكون هذا الفوز الـ 23 في مسابقة الدوري والسابع تواليًا، وتلقى 3 خسائر ومثلها تعادل.

وأنهت كتيبة المدير الفني ميكيل أرتيتا تحضيراته لهذه المعركة القوية بتركيز عالي وبحذر شديد، فهو سيدفع بكل أسلحته لهذه القمة المهمة بالنسبة للفريق الذي مطالب بالانتصار من أجل الاستمرار في فارق الـ 8 نقاط بينه وبين السيتي للاتراب من التتويج باللقب.

وعلى الجهة الأخرى، يعيش ليفربول هذا الموسم أسوء فتراته الفنية، فهو يظهر بصورة غير مستقرة في جميع البطولات التي يشارك بها، حيث خرج من بطولة دوري أبطال أوروبا مؤخرًا، وقبلها من جميع البطولات المحلية سواء كأس الاتحاد أو الرابطة الإنجليزية.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ليفربول وارسنال| اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ليفربول وارسنال| اضغط هنــــا

ويعد فوز ليفربول الكاسح على مانشستر يونايتد بسباعية نظيفة في الجولة السادسة والعشرين واجهة لعنه الانتصارات فهو لم يتذوق طعم الفوز حتى اللحظة، فهو تلقى 3 هزائم واحدة بدوري الأبطال من ريال مدريد، وخسارتين في الدوري من بورنموث بهدف نظيف، وسقط في فخ الخسارة العريضة من مانشستر سيتي برباعية لهدف، وتعادل أمام تشيلسي في الجولة الثامنة من مؤجلات البريميرليج.

ويتواجد ليفربول في المركز الثامن على جدول الترتيب برصيد 43 نطة، جمعهما من 29 مباراة حيث حقق 12 انتصار و7 تعادلات و9 خسائر.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ليفربول وارسنال| اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ليفربول وارسنال| اضغط هنــــا

ويطمح الريدز بقيادة المدير الفني يورجب كلوب في تحقيق الفوز اليوم استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق ذلك، ولكن هذا يتطلب منه التركيز العالي للعودة لنغمة الانتصارات للتقدم للأمام ومحاولة الاقتراب من المربع الذهبي قبل فوات الأوان.