يلا شوت .. مشاهدة مباراة ليفربول وأرسنال بث مباشر في الدوري الإنجليزي اليوم .. YALLASHOOT

يلا شوت.. مشاهدة مباراة ليفربول وأرسنال بث مباشر في الدوري الإنجليزي اليوم.. YALLASHOOT، بث مباشر مباراة ليفربول وأرسنال في الدوري الإنجليزي اليوم الأحد 9 أبريل، وذلك ضمن منافسات قمة مباريات الجولة الثلاثين، من زمن مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليج» هذا الموسم 2022-2023، والتي تقام على أرضية ستاد «أنفيلد»، معقل الفريق الريدز.

وتنطلق مباراة ليفربول وأرسنال في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، والسادسة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

مشاهدة مباراة ليفربول وأرسنال في الدوري الإنجليزي بث مباشر

يدخل أرسنال المباراة من أجل تأكيد صداراتة في الدوري الإنجليزي حيث يحتل المركز الأول برصيد 74 نقطة بينما يحتل فريق ليفربول المركز الثامن في ترتيب جدول الدوري الإنجليزي برصيد 43 نقطة.

وتعتبر مباراة ليفربول وأرسنال أحد مباريات الكلاسيكو في الدوري الإنجليزي بعد استعادة فريق أرسنال لمستواة المعروف، والذى كان غائبًا في السنوات الأخيرة.

بينما فريق ليفربول شهدت المباريات الأخيرة تعثر واضح سواء في الأداء أو النتائج، ولكن يظل فريق ليفربول يمتلك مجموعة رائعة من اللاعبين وقادر على تقديم مباراة كبيرة أمام أرسنال.

تشكيل ليفربول المتوقع أمام أرسنال

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، جو جوميز، فيرجيل فان دايك، أندرو روبرتسون.

خط الوسط: بايتيتش، فابينيو، جوردان هندرسون.

خط الهجوم: محمد صلاح، داروين نونيز، كودي جاكبو.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ليفربول وارسنال| اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ليفربول وارسنال| اضغط هنــــا

تشكيل أرسنال المتوقع أمام ليفربول

حراسة المرمى: رامسديل.

خط الدفاع: زينشينكو- تشاكا- جابرييل سانتوس- صاليبيا- بن وايت.

خط الوسط: جرانيت تشاكا- جورجينيو- مارتن أوديجارد- جابريل مارتينلي.

خط الهجوم: ريس نيلسون- ساكا.

بث مباشر مباراة ليفربول وأرسنال في الدوري الإنجليزي

ويقدم موقع الفجر الرياضي بث مباشر لمباراة ليفربول وأرسنال في الدوري الإنجليزي اليوم الأحد 9 أبريل، وذلك ضمن منافسات قمة مباريات الجولة الثلاثين، من زمن مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليج» هذا الموسم 2022-2023، والتي تقام على أرضية ستاد «أنفيلد»، معقل الفريق الريدز.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ليفربول وارسنال| اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ليفربول وارسنال| اضغط هنــــا

وتنطلق مباراة ليفربول وأرسنال في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، والسادسة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.