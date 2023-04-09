ads

يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول وارسنال بث مباشر كورة لايف يوتيوب YALLA SHOOT

يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول وارسنال بث مباشر كورة لايف يوتيوب YALLA SHOOT

بث مباشر
بوابة الفجر

يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول وارسنال بث مباشر كورة لايف يوتيوب YALLA SHOOT،  البث المباشر لأحداث المباراة النارية التي تجمع كلًا من فريقي ليفربول وآرسنال، على ملعب آنفيلد، ضمن قمة مواجهات الجولة الـ 30 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

ومن المقرر أن ينطلق اللقاء مساء يوم الأحد في تمام الساعة 5:30 مساءً بتوقيت القاهرة، وسوف تكون مذاعة عبر مجموعة قنوات: "beIN Sports 1 HD Premium ".

بث مباشر مباراة ليفربول وآرسنال

وتعتبر مواجهة آرسنال مع ليفربول إحدى العقبات الصعبة في حملته نحو استعادة لقب الدوري الإنجليزي الممتاز؛ حيث يطمح آرسنال لمواصلة انتفاضته في البطولة، التي يحلم باستعادة لقبها الغائب عنه منذ موسم 2003 / 2004، وتحقيق انتصاره الثامن على التوالي في المسابقة خلال موسمه الاستثنائي.

ويتربع آرسنال على قمة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي حاليا برصيد 72 نقطة، بفارق 8 نقاط أمام أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي، الذي مازال يمتلك مباراة مؤجلة.

وبعدما تغلب 3 / 2 على ليفربول في لقاء بالدور الأول للمسابقة، الذي جرى في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، يبحث آرسنال عن تحقيق انتصار غائب على ملعب آنفيلد، الذي يستضيف اللقاء المرتقب، منذ 11 عاما.

ولم يتمكن آرسنال من الفوز على ليفربول بملعبه في الدوري الإنجليزي منذ الثاني من أيلول/سبتمبر 2012، حينما فاز 2 / 1 على الفريق الأحمر، تحت قيادة مديره الفني الفرنسي الأسبق آرسين فينجر.

ومنذ خسارته 1 / 3 بملعبه أمام مانشستر سيتي في فبراير الماضي، لم يعرف آرسنال سوى طعم الانتصار في مبارياته السبع التالية بالبطولة، وهو أمر يحاول الإسباني ميكيل أرتيتا، مدرب الفريق اللندني، استمراره في مواجهته ضد فريق المدرب الألماني يورجن كلوب، الذي يعاني من موسم سيء على مستوى النتائج.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ليفربول وارسنال| اضغط هنــــا

 

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ليفربول وارسنال| اضغط هنــــا

 

بث مباشر مباراة ليفربول وآرسنال

ويحتل ليفربول المركز الثامن حاليا برصيد 43 نقطة، وتبدو حظوظه ضئيلة نسبيا في التواجد ضمن المراكز الأربعة الأولى، المؤهلة لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، بالنظر لابتعاده بفارق 10 نقاط خلف فرق المربع الذهبي قبل خوض المباريات العشر الأخيرة في الموسم.

ويتطلع ليفربول للتخلص من لعنة فوزه الكاسح 7 / صفر على غريمه التقليدي مانشستر يونايتد في آنفيلد، الذي حققه في الخامس من مارس الماضي، حيث فشل في تحقيق أي انتصار في مبارياته الثلاث التالية التي خاضها جميعا خارج ملعبه.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ليفربول وارسنال| اضغط هنــــا

 

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ليفربول وارسنال| اضغط هنــــا

وخسر ليفربول صفر / 1 أمام بورنموث (المتعثر)، قبل أن ينال هزيمة قاسية 1 / 4 أمام مانشستر سيتي، ثم تعادل سلبيا مع تشيلسي.

 

ليفربول ليفربول أمام آرسنال ليفربول ضد أرسنال ليفربول ضد آرسنال مباشر ليفربول لايف ليفربول مباشر ليفربول مباشر اليوم ليفربول وأرسنال ليفربول وارسنال بث مباشر ليفربول وآرسنال مباشر اهداف مباراة ليفربول وارسنال ارسنال بث مباشر بث مباشر ليفربول اليوم بث مباشر ليفربول وأرسنال بث مباشر مباراة ليفربول وارسنال تشكيل مباراة ليفربول أمام آرسنال ماتش ليفربول وآرسنال مباراة ليفربول وأرسنال مباراة ليفربول اليوم بث مباشر مباراة ليفربول اليوم مباشر مباراة ليفربول اليوم مباشرة مباراة ليفربول اليوم مباشرة الان مباراة ليفربول بث مباشر مباراة ليفربول ضد ارسنال مباراه ليفربول مباشر مباراة ليفربول وارسنال بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وارسنال بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول الان مشاهدة مباراة ليفربول اليوم مباشر مشاهدة مباراة ليفربول بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول مباشر الان مشاهدة مباراة ليفربول وارسنال مواجهات ليفربول وآرسنال موعد مباراة ليفربول وأرسنال نتيجة مباراة ليفربول وارسنال
Elfagr.org
ads
ads
ads

الأكثر قراءة

عاجل.. نجم منتخب مصر يوقع على عقود انضمامه إلى الأهلي

مطرود من التتش.. الأهلي يقرر فسخ التعاقد مع "مقلب إفريقيا"

عاجل - شم النسيم وعيد الفطر.. إجازات وقرارات تسعد ملايين المصريين (تفاصيل)

عاجل.. تحرك جديد من كهربا بشأن غرامة الزمالك

عاجل.. الأهلي يوقع مع "المتألق" بعد نهائي الكأس

عاجل.. إصابة نجم الأهلي بقطع في الرباط الصليبي وغضروف الركبة

نجم الأهلي السابق: هذا اللاعب مكسب كبير للأحمر

عاجل.. بيريرا متمسك بطاقم حكم مصري لإدارة السوبر بين الأهلي والزمالك