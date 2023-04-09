يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول وارسنال بث مباشر كورة لايف يوتيوب YALLA SHOOT

يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول وارسنال بث مباشر كورة لايف يوتيوب YALLA SHOOT، البث المباشر لأحداث المباراة النارية التي تجمع كلًا من فريقي ليفربول وآرسنال، على ملعب آنفيلد، ضمن قمة مواجهات الجولة الـ 30 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

ومن المقرر أن ينطلق اللقاء مساء يوم الأحد في تمام الساعة 5:30 مساءً بتوقيت القاهرة، وسوف تكون مذاعة عبر مجموعة قنوات: "beIN Sports 1 HD Premium ".

بث مباشر مباراة ليفربول وآرسنال

وتعتبر مواجهة آرسنال مع ليفربول إحدى العقبات الصعبة في حملته نحو استعادة لقب الدوري الإنجليزي الممتاز؛ حيث يطمح آرسنال لمواصلة انتفاضته في البطولة، التي يحلم باستعادة لقبها الغائب عنه منذ موسم 2003 / 2004، وتحقيق انتصاره الثامن على التوالي في المسابقة خلال موسمه الاستثنائي.

ويتربع آرسنال على قمة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي حاليا برصيد 72 نقطة، بفارق 8 نقاط أمام أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي، الذي مازال يمتلك مباراة مؤجلة.

وبعدما تغلب 3 / 2 على ليفربول في لقاء بالدور الأول للمسابقة، الذي جرى في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، يبحث آرسنال عن تحقيق انتصار غائب على ملعب آنفيلد، الذي يستضيف اللقاء المرتقب، منذ 11 عاما.

ولم يتمكن آرسنال من الفوز على ليفربول بملعبه في الدوري الإنجليزي منذ الثاني من أيلول/سبتمبر 2012، حينما فاز 2 / 1 على الفريق الأحمر، تحت قيادة مديره الفني الفرنسي الأسبق آرسين فينجر.

ومنذ خسارته 1 / 3 بملعبه أمام مانشستر سيتي في فبراير الماضي، لم يعرف آرسنال سوى طعم الانتصار في مبارياته السبع التالية بالبطولة، وهو أمر يحاول الإسباني ميكيل أرتيتا، مدرب الفريق اللندني، استمراره في مواجهته ضد فريق المدرب الألماني يورجن كلوب، الذي يعاني من موسم سيء على مستوى النتائج.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ليفربول وارسنال| اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ليفربول وارسنال| اضغط هنــــا

بث مباشر مباراة ليفربول وآرسنال

ويحتل ليفربول المركز الثامن حاليا برصيد 43 نقطة، وتبدو حظوظه ضئيلة نسبيا في التواجد ضمن المراكز الأربعة الأولى، المؤهلة لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، بالنظر لابتعاده بفارق 10 نقاط خلف فرق المربع الذهبي قبل خوض المباريات العشر الأخيرة في الموسم.

ويتطلع ليفربول للتخلص من لعنة فوزه الكاسح 7 / صفر على غريمه التقليدي مانشستر يونايتد في آنفيلد، الذي حققه في الخامس من مارس الماضي، حيث فشل في تحقيق أي انتصار في مبارياته الثلاث التالية التي خاضها جميعا خارج ملعبه.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ليفربول وارسنال| اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ليفربول وارسنال| اضغط هنــــا

وخسر ليفربول صفر / 1 أمام بورنموث (المتعثر)، قبل أن ينال هزيمة قاسية 1 / 4 أمام مانشستر سيتي، ثم تعادل سلبيا مع تشيلسي.